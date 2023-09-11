人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

警惕！关于有人假冒自然科学基金名义开展非法活动

2023年09月11日09:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月11日电 （记者赵竹青）国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）官网9月10日发布《警惕！关于有人假冒自然科学基金名义开展非法活动的公开声明》（以下简称《声明》），针对不法分子假冒自然科学基金委名义开展非法活动的行为予以公开警示。

《声明》指出，针对不法分子以伪造的国家自然科学基金委员会公文、公章成立虚假的“自然科学基金试点社区”，招募人员张贴海报推广，诱导公众下载假冒自然科学基金名义的APP，试图蒙骗群众投资理财的活动，自8月31日自然科学基金委在门户网站和微信公众号发布声明以来，先后向网信部门和反诈中心进行了举报，同时向属地公安机关进行报案，目前上述主管部门均已受理并采取了有力的打击行动。近日，自然科学基金委陆续又收到群众举报，不法分子仍通过变换APP下载网址，召开声称有自然科学基金委工作人员到会宣讲的分享会等方式进行虚假宣传推广，欺诈诱导社会公众参与投资，企图行骗牟利。这一非法行为严重侵犯了社会公众合法权益，损害了国家自然科学基金的公信力。

为此，自然科学基金委再次严正声明：

一、自然科学基金委从未授权任何单位或个人开设自然科学基金试点社区、网站、APP等平台发布相关信息，也未授权任何单位或个人召开自然科学基金分享会等相关会议。

二、正告所有冒充自然科学基金委部门或工作人员开展非法活动的单位或个人，立即停止一切违法犯罪活动，自然科学基金委保留追究其法律责任的权利。

三、提醒社会各界及广大民众提高警惕、谨防被骗。一旦发现以自然科学基金名义开展非法集资、虚假宣传等违法行为，请及时向当地公安机关报案，同时也请及时与自然科学基金委官方联系（联系电话：010-62327205）。

假冒的APP。来源：自然科学基金委官网

假冒的APP。来源：自然科学基金委官网

伪造的公文。来源：自然科学基金委官网

伪造的公文。来源：自然科学基金委官网

假冒的分享会。来源：自然科学基金委官网

假冒的分享会。来源：自然科学基金委官网

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
警惕！关于有人假冒自然科学基金名义开展非法活动
　　人民网北京9月11日电 （记者赵竹青）国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）官网9月10日发布《警惕！关于有人假冒自然科学基金名义开展非法活动的公开声明》（以下简称《声明》），针对不法分子假冒自然科学基金委名义开展非法活动的行为予以公开警示。 《声明》指出，针对不法分子以伪造的国家自然科学基金委员会公文、公章成立虚假的“自然科学基金试点社区”，招募人员张贴海报推广，诱导公众下载假冒自然科学基金名义的APP，试图蒙骗群众投资理财的活动，自8月31日自然科学基金委在门户网站和微信公众号发布声明以来，先后向网信部门和反诈中心进行了举报，同时向属地公安机关进行报案，目前上述主管部门均已受理并采取了有力的打击行动。…
首次在中国举办！世界水资源大会亮点抢先看
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部