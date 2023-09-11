人民网北京9月11日电 （记者赵竹青）国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）官网9月10日发布《警惕！关于有人假冒自然科学基金名义开展非法活动的公开声明》（以下简称《声明》），针对不法分子假冒自然科学基金委名义开展非法活动的行为予以公开警示。

《声明》指出，针对不法分子以伪造的国家自然科学基金委员会公文、公章成立虚假的“自然科学基金试点社区”，招募人员张贴海报推广，诱导公众下载假冒自然科学基金名义的APP，试图蒙骗群众投资理财的活动，自8月31日自然科学基金委在门户网站和微信公众号发布声明以来，先后向网信部门和反诈中心进行了举报，同时向属地公安机关进行报案，目前上述主管部门均已受理并采取了有力的打击行动。近日，自然科学基金委陆续又收到群众举报，不法分子仍通过变换APP下载网址，召开声称有自然科学基金委工作人员到会宣讲的分享会等方式进行虚假宣传推广，欺诈诱导社会公众参与投资，企图行骗牟利。这一非法行为严重侵犯了社会公众合法权益，损害了国家自然科学基金的公信力。

为此，自然科学基金委再次严正声明：

一、自然科学基金委从未授权任何单位或个人开设自然科学基金试点社区、网站、APP等平台发布相关信息，也未授权任何单位或个人召开自然科学基金分享会等相关会议。

二、正告所有冒充自然科学基金委部门或工作人员开展非法活动的单位或个人，立即停止一切违法犯罪活动，自然科学基金委保留追究其法律责任的权利。

三、提醒社会各界及广大民众提高警惕、谨防被骗。一旦发现以自然科学基金名义开展非法集资、虚假宣传等违法行为，请及时向当地公安机关报案，同时也请及时与自然科学基金委官方联系（联系电话：010-62327205）。

假冒的APP。来源：自然科学基金委官网

伪造的公文。来源：自然科学基金委官网

假冒的分享会。来源：自然科学基金委官网

(责编：赵竹青、吕骞)

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