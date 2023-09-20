学员正在进行无人机实战训练。人民网 欧阳易佳摄

人民网北京9月20日电 （欧阳易佳）推进“理实一体”，确保学生将教学要求学习的基本知识、实践技能在实训任务中互融互通；将各专业职业技能等级证书考核标准与人才培养方案和课程标准相衔接，使课程与岗位和职业证书融通；实现课赛结合，建立以竞赛项目为驱动、与竞赛项目相配套的专业课程体系……近日，“2023媒体融合发展论坛”人民日报社采访调研团走进湖北省江夏区，看区校如何融合发展。

据悉，为深入推进产教融合，湖北省江夏区区校合作发展促进中心大力支持高校创新平台建设，推进“一校一特色”，推进武汉学院创新创业基地提质升级，进一步强化创新创业载体的支撑作用。其中，武昌职业学院充分利用校办工厂优势资源，践行产、学、研深入融合战略，真正让学生在学中做，做中学。同时将学校科研成果、优质人才有效导入企业发展征程，致力于航空航天领域先进制造模式探索。

武昌职业学院党委书记王大耀介绍，作为一所民办高职院校，武昌职业学院持续坚持高起点专业建设站位，精准对接部队和社会无人机岗位需求，在全面优化人才培养模式改革、加强实践教学体系建设、提升社会服务能力、探索1+X 证书制和企业新型学徒制等各方面取得了一系列成果。“我们2020年就具备了AOPA无人机驾驶员职业培训中心和无人机系统专业工程师双证资质，从服务国防军队建设和区域性无人机产业链需求出发，着重培养定向培养军士、普通高职生。目前无人机应用技术专业在校生规模国内前列。”

在固定翼创客空间，学员们正实操练习。人民网 欧阳易佳摄 在固定翼创客空间，学员们正实操练习。人民网 欧阳易佳摄 学员正在进行无人机实战训练。人民网 欧阳易佳摄 在固定翼创客空间，学员们正实操练习。人民网 欧阳易佳摄 用于教学的无人机设备。人民网 欧阳易佳摄 学员正在进行实操训练。人民网 欧阳易佳摄 学员展示自己的无人机。人民网 欧阳易佳摄 学员正在实操学习。受访者供图 学员在厂实操。受访者供图 老师授课现场，学员们认真听讲。人民网 欧阳易佳摄

(责编：杨虞波罗、高雷)

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