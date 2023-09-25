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助力城市发展 业界探索城市更新低碳发展新路径

2023年09月25日15:11 | 来源：人民网
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人民网北京9月25日电（许维娜、实习生张思锐）城市更新是一座城市发展的必要选择，也是推动城市高质量发展的重要路径。

随着城市更新相关配套政策的不断落地和实施，推进城市更新与既有建筑改造全行业的有机联动和密切协作，深入推进建筑领域低碳转型，是城市更新项目的方向之一。

“韧性城市建设需要关注防灾减灾工作尤其是基础设施的抗震研究，建议以韧性城市的建设为契机，关注关键基础设施的防灾研究，进一步汇聚政、产、学、研、用的力量，共同推进城市更新关键科技问题解决。”近日，中国工程院院士杜修力在第十五届既有建筑改造大会表示。

城市更新的成效，离不开制度的完善与路径的创新。以河北为例，9月2日，河北省人民政府办公厅发布《关于实施城市更新行动的指导意见》，城市更新已成为承载当地高质量发展的一大核心关键词。

对此，河北省住房和城乡建设厅副厅长赵春旺表示，河北省先后出台了实施城市更新行动的系列指导意见和政策文件，城市人居环境持续改善，住房品质显著提升，配套服务不断优化，期待在城市更新和建筑改造中集思广益，助力美丽河北建设。

中国建研院党委书记、董事长王俊表示，中国建研院在国内较早地开展了既有建筑改造技术研发和工程实践，针对城市更新和既有建筑改造领域需要破解的难题，将继续以科技创新为引领，推动城市更新和既有建筑改造领域的科技进步和行业发展。

全联房地产商会常务会长、城市更新分会会长柴志坤表示，在房地产市场供需关系新的发展形势下，城市更新需要搭建区域性、多元化主体参与的系统性工作平台，以实现政策、资源、资金的补充，实现近远期目标和社会经济价值的融合。

(责编：罗知之、吕骞)
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