人民网北京9月20日电（记者 王天乐） 当夜幕降临，华灯初上，绵延不绝的八达岭长城如同一条绚丽的金龙，将整个山峦点缀得熠熠生辉。自今年五一假期起，八达岭夜长城体验活动每晚开放，截至目前，已经有24余万人次登临夜长城。 来八达岭夜游，观层峦叠翠，怀古思悠，欣赏国潮文艺，体验时空穿梭。八达岭夜长城已经成为无数游客向往的旅游胜地，助力了北京夜经济发展。

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