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央行决定9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点

2023年09月14日18:37 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者罗知之）中国人民银行网站发布公告，决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率。

公告称，当前，我国经济运行持续恢复，内生动力持续增强，社会预期持续改善。为巩固经济回升向好基础，保持流动性合理充裕，中国人民银行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。

中国人民银行精准有力实施好稳健货币政策，保持流动性合理充裕，保持信贷合理增长，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，更好地支持重点领域和薄弱环节，兼顾内外平衡，保持汇率基本稳定，稳固支持实体经济持续恢复向好，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：罗知之、吕骞)
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