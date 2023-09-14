人民网北京9月14日电 （记者赵竹青）记者从山东省农业科学院获悉，为缓解粮油争地问题，山东省农业科学院研究员万书波带领花生栽培团队，自2010年起经过多年攻关，探索出了适于机械化作业的粮油均衡增产模式——花生玉米带状复合种植技术，并以此为基础探索出适于机械化作业的鲜食玉米鲜食花生带状复合种植及高值化利用模式。近日，位于山东曹县的鲜食花生鲜食玉米带状种植百亩示范方顺利测产验收。

记者了解到，该技术已连续多年入选农业农村部和山东省主推技术。其中，“花生玉米机械化带状种植秸秆裹包混贮利用技术”成功入选农业农村部2023年十项农业重大引领性技术，“鲜食花生鲜食玉米高值化技术”入选山东省农业重大技术协同推广重点项目。

据团队成员、国家花生产业技术体系岗位专家、山东省农业科学院农作物种质资源研究所所长张正介绍，这项技术具有五个技术优势：首先是经济效益高，采用该模式每亩增收2000-3000元；二是生态效益好，实现种地养地结合；三是实现了农牧融合；四是鲜食玉米、鲜食花生均可替代面食，符合大食物安全观；五是初步实现了生产全程机械化。

今年6月，曹县厚德家庭农场专业合作社在曹县侯集镇西张楼村，采用带状复合种植模式示范种植了500亩鲜食玉米鲜食花生。9月11日，由山东农业大学教授李向东、河南省农业科学院研究员刘娟等组成的专家组，对鲜食花生鲜食玉米带状种植百亩示范方，进行现场测产验收。结果显示：间作鲜食玉米每亩收获有效鲜穗3034穗，亩产鲜穗1106.6公斤、玉米秸秆鲜重1709.3公斤；间作花生密度每亩17932株，亩产鲜食花生荚果323.5公斤、花生秧1659.1公斤。

9月12日，由山东省农业技术推广中心、山东省农业科学院、山东农学会、菏泽市农业农村局、菏泽市农业科学院和曹县人民政府联合主办的鲜食玉米鲜食花生带状复合种植产业化推进观摩会在曹县举行，来自山东各地以及河南的代表，走进示范田，观摩了鲜食玉米茎穗兼收，花生割秧、挖果、捡拾的过程，在万吨现代化鲜食玉米鲜食花生加工基地观摩了花生秧混贮裹包的过程。

万书波表示，下一步团队将与农业管理和推广部门、有关企业和新型经营主体携手，大力推进鲜食玉米鲜食花生带状复合种植产业化，同时加强农机农艺配套研究，固化模式，熟化技术。

(责编：赵竹青、吕骞)

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