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商务部：美国和欧洲对华投资大幅下降的情况并不属实

2023年09月14日16:40 |
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人民网北京9月14日电 （记者孙红丽）9月14日下午，商务部举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

会上，有记者问，根据Rhodium Group的一份新报告，美国和欧洲对中国的新设投资从2018年1200亿美元的高点下降到去年的200亿美元，而美国和欧盟对印度的投资增长了400%以上。这是西方与中国脱钩，转而与其他外国市场接轨的迹象吗？作为美国和欧盟企业的投资目的地，中国还将采取哪些措施来提高竞争力？

对此，商务部新闻发言人何亚东表示，美国和欧洲对华投资大幅下降的情况并不属实。根据商务部外资统计，2018年，美国和欧盟实际对华投资合计为744亿元人民币，2022年为860亿元人民币，较2018年增长了15.6%。今年1-7月，美国、德国、法国、英国、瑞典等国家对华实际投资仍在增长。

总的看，中国市场对外资仍保持较强吸引力。今年以来，众多跨国公司高管密集访华，他们普遍表示，中国市场不是“可选项”，而是“必选项”，将持续加码在华投资、深耕中国市场。

近期，国务院出台了《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，针对外资企业关注的共性问题，推出了新一批24条政策措施。下一步，商务部将会同有关部门抓好政策落实，给包括美资企业、欧资企业在内的广大外资企业带来更多获得感，同时还将推动合理缩减负面清单，持续优化外资促进和服务，落实好外资企业国民待遇。中国将坚定不移推进高水平对外开放，将持续成为外商投资兴业的热土。

(责编：孙红丽、吕骞)
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