人民网北京9月14日电 （记者孙红丽）9月14日下午，商务部举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

会上，有记者问，美国商务部长雷蒙多近日声称，美国将继续向中国出售“数十亿美元”芯片，但不会向中国出售“最强大”“最尖端”的芯片。商务部对此有何评论？

商务部新闻发言人何亚东表示，美方限制对华出口芯片相关措施，违背市场规律，割裂全球半导体市场，不仅损害中国企业正当权益，也严重影响了包括美国企业在内的全球半导体企业利益。中国是全球最大的半导体市场。对中美半导体产业经贸往来人为设限，损人不利己。

中方始终坚持开放包容，合作共赢，将继续加大开放力度，推动全球科技交流和经贸合作。

(责编：孙红丽、吕骞)

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