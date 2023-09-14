人民网北京9月14日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东14日在例行发布会上表示，看待外贸形势，既要看当前的“形”，也要看长远的“势”；既要看规模的“稳”，也要看结构的“优”。

何亚东指出，今年以来，全球经贸增长乏力，这是我国外贸发展的大环境。受经济因素和非经济因素叠加影响，我国外贸持续承压，形势严峻复杂。面对风险挑战，外贸企业迎难而上，积极开拓国际市场；稳外贸政策不断加力提效，堵点难点加快疏通；优势产品竞争力增强，持续贡献出口增量。总的看，我国外贸顶住多重压力，展现较强韧性，运行总体平稳，数据出现了一些积极变化。

何亚东强调，下一步，围绕外贸促稳提质，将继续推政策、抓落实，补短板、强优势，针对市场和企业关注问题，进一步完善贸易政策的工具箱，比如说出台提升加工贸易发展水平的专项政策，出台促进服务贸易和数字贸易发展的政策等。将致力于培育发展动能，巩固创新基础，切实稳住外贸基本盘，为我国经济回升向好作出应有贡献。

(责编：孙红丽、吕骞)

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