人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：将出台提升加工贸易发展水平的专项政策

2023年09月14日16:19 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月14日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东14日在例行发布会上表示，看待外贸形势，既要看当前的“形”，也要看长远的“势”；既要看规模的“稳”，也要看结构的“优”。

何亚东指出，今年以来，全球经贸增长乏力，这是我国外贸发展的大环境。受经济因素和非经济因素叠加影响，我国外贸持续承压，形势严峻复杂。面对风险挑战，外贸企业迎难而上，积极开拓国际市场；稳外贸政策不断加力提效，堵点难点加快疏通；优势产品竞争力增强，持续贡献出口增量。总的看，我国外贸顶住多重压力，展现较强韧性，运行总体平稳，数据出现了一些积极变化。

何亚东强调，下一步，围绕外贸促稳提质，将继续推政策、抓落实，补短板、强优势，针对市场和企业关注问题，进一步完善贸易政策的工具箱，比如说出台提升加工贸易发展水平的专项政策，出台促进服务贸易和数字贸易发展的政策等。将致力于培育发展动能，巩固创新基础，切实稳住外贸基本盘，为我国经济回升向好作出应有贡献。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：将出台提升加工贸易发展水平的专项政策
　　人民网北京9月14日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东14日在例行发布会上表示，看待外贸形势，既要看当前的“形”，也要看长远的“势”；既要看规模的“稳”，也要看结构的“优”。 何亚东指出，今年以来，全球经贸增长乏力，这是我国外贸发展的大环境。…
北京站、青藏铁路等入选第三批中国工业遗产保护名录
　　人民网北京9月14日电 （记者赵竹青）第三批中国工业遗产保护名录9月13日在京发布，北京站、青藏铁路一期等100个工业遗产入选。同时发布的还有首批中国工业遗产背后的工程师名录，遴选了在第三批中国工业遗产名录所涉工程建设中做出过重要贡献的工程师，包括“两弹一星”元勋孙家栋、飞机设计专家陆孝彭、青藏铁路第一任总设计师庄心丹等86人。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部