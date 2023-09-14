人民网北京9月14日电 （记者赵竹青）第三批中国工业遗产保护名录9月13日在京发布，北京站、青藏铁路一期等100个工业遗产入选。同时发布的还有首批中国工业遗产背后的工程师名录，遴选了在第三批中国工业遗产名录所涉工程建设中做出过重要贡献的工程师，包括“两弹一星”元勋孙家栋、飞机设计专家陆孝彭、青藏铁路第一任总设计师庄心丹等86人。

第三批工业遗产保护名录以中国式现代化进程中的“红色工业遗产”为主题，收录100个具有重要开创性、引领性、标杆性的工业遗产，涉及交通运输、军事核工业、冶金矿产、能源化工、机械制造及加工、轻工业、航空航天、船舶制造、建筑等领域，分布在全国多数省份地区，以西南、华中、东北、华北地区较为集中。

第三批中国工业遗产保护名录及首批中国工业遗产背后的工程师名录，由中国科协创新战略研究院联合中国城市规划学会等有关全国学会和高校共同遴选发布。2018年和2019年，中国科协创新战略研究院先后发布第一批和第二批中国工业遗产保护名录。这次发布第三批工业遗产保护名录暨首批工业遗产背后的工程师群体名录，将为推动工业遗产的研究、保护、传承、利用发挥更为积极作用，展现中国工业发展进程和工业文明，以及中国卓越工程师群体和大国工匠精神。

(责编：赵竹青、吕骞)

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