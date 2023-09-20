人民网上海9月20日电 （记者王震）9月20日，由人民网、上海市经济和信息化委员会共同主办，华为技术有限公司协办的2023数字经济峰会·城市智能升级主题论坛在上海成功举办。

2023数字经济峰会·城市智能升级主题论坛现场。

本次论坛主题为“慧见城市 智胜未来”，来自政、产、学、研、媒的嘉宾围绕数字经济浪潮下的城市智能升级，分享创新经验、共商合作发展。来自22个省（区、市)、192个地方政府的主管领导和经信局、政数局、大数据局的负责人莅临现场。

十二届全国政协副主席、国家电子政务专家委员会主任王钦敏通过视频方式致辞；上海市委常委、宣传部部长赵嘉鸣，人民日报社副社长胡果，上海市经济和信息化委员会副主任张宏韬，华为常务董事、华为云CEO张平安在论坛上致辞。

王钦敏指出，做强做优做大数字经济，构建数字化生产力和数字经济是国家现代化经济体系发展的重要方向。当前，国家正在大力培育壮大数字经济发展环境，打造开放、公平、公正的数字经济合作生态；深化数字技术和实体经济深度融合，加快推动传统产业数字化转型发展和数字产业化高质量发展；增强数字产业链关键环节竞争力，加快建设现代化数字经济产业体系，不断做强做优做大数字经济。

赵嘉鸣表示，习近平总书记深刻指出“数字经济是全球未来的发展方向”，并在党的二十大上作出了“加快发展数字经济”的重大部署。上海将城市数字化转型作为“十四五”时期经济社会发展的主攻方向之一，持续推动数字经济发展与智慧城市建设同频共振、双向赋能。数字新产业、新业态、新场景已深度融入并深刻改变城市生活，数字经济、智慧城市，已经成为上海“人民城市”建设的一张闪亮名片。上海将持续完善赛道布局、加强专项支持、优化市场引导，着力营造更加包容审慎、更富生机活力的数字经济发展环境。

胡果表示，智能产业、数字经济蓬勃发展，极大改变全球要素资源配置方式、产业发展模式和人民生活方式。人民日报坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，讲好中国故事，凝聚社会共识，助力数字中国建设；当好桥梁纽带，深化数实融合，推动智慧城市发展，为做强做优做大数字经济营造良好舆论氛围，助力构建新发展格局、推动高质量发展。

张宏韬表示，上海始终顺应数字化发展潮流，将数字化作为提升城市能级和核心竞争力的重要抓手，驱动上海现代化建设。一是坚持三化联动，推动整体转型；二是坚持以人为本，建设人民城市；三是坚持改革突破，重塑制度流程；四是坚持多方参与，构建数字生态。

张平安表示，数字化发展让城市逐渐成为“能感知、会思考、有温度”的智能体，不断催生科技创新新范式、带动社会治理新模式。华为将通过开放模型生态、插件生态，驱动城市智能化演进，持续为数字中国建设和城市高质量发展做出贡献。

2023数字经济峰会·城市智能升级主题论坛现场。

人工智能已经成为新一轮产业变革和数字经济发展的重要驱动力量。论坛上，中国通信标准化协会理事长闻库，华为云计算公司副总裁、战略与产业发展部总裁黄瑾分别以《打造数字未来坚实底座 全面赋能数字化转型升级》《AI重塑千行万业 共筑云上美好城市》为题发表主旨演讲。

当前，各地政府正积极探索，推动城市智慧化建设，提升城市管理和治理水平。围绕如何把握人工智能发展机遇、打造城市创新发展与未来竞争力，上海市大数据中心副主任刘迎风，苏州市人民政府副秘书长金晓虎，武汉市政务服务和大数据管理局副局长薛童，辽宁省沈阳市浑南区委书记闫占峰，广东省广州市白云区城市管理和综合执法局党组书记、局长郑柏生分享城市发展经验，共话城市智能升级机遇。

围绕打造创新高地，集聚数字产业新动力，论坛举办了闭门座谈会。国际欧亚科学院院士仇保兴，清华大学社会治理与发展研究院院长张成岗，人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁分别围绕“ 智慧城市的‘生成’与‘构成’”“以数字社会治理创新推进中国式现代化新进展”“激发数字经济潜能的新视角”等主题发言；来自新疆克州、广东佛山、黑龙江七台河等13个地方的政府负责同志、相关部门干部，聚焦“数字化创新引领”“新产业新动能”等重点方向，分享地方实践探索经验、探讨破局发展路径。人民网党委委员、副总编辑孙海峰主持座谈。

(责编：王震、章斐然)

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