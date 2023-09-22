人民网北京9月22日电 （记者罗知之）据市场监管总局官网消息，近日，市场监管总局正式发布了《市场监管部门促进民营经济发展的若干举措》。

据介绍，22条举措聚焦五个方面，回应了民营经济各类关切：一是持续优化民营经济发展环境。持续破除市场准入壁垒，全面落实公平竞争政策制度，强化制止滥用行政权力排除、限制竞争的反垄断执法，完善社会信用激励约束机制，健全失信行为纠正后的信用修复机制。二是加大对民营经济政策支持力度。完善信用信息归集共享，健全中小微企业和个体工商户信用评级和评价体系。完善支持政策直达快享机制。三是强化民营经济发展法治保障。持续完善知识产权保护体系，完善监管执法体系，杜绝选择性执法，健全涉企收费长效监管机制。四是着力推动民营经济实现高质量发展。支持民营企业参与标准制定，计量服务中小企业。依法规范和引导民营资本健康发展，推动平台经济健康发展。五是持续营造关心促进民营经济发展壮大社会氛围，及时推广经验做法，加大宣传。

(责编：罗知之、高雷)

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