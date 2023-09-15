新华社记者

华为新手机一经发布即在国际社会引发广泛关注。有美国科技媒体评论说，打压华为似乎适得其反，它也许能暂时阻碍企业的发展势头，但长远看将推动中国企业加快自主研发步伐。

在美国的科技围剿中，中国科技创新始终稳步向前。制裁、遏制、打压只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。

近年来，美国滥用国家力量，持续对中国科技行业和产业链供应链无理打压。华为新手机的发布，被外媒普遍解读为中国顶住美国“极限打压”的例证。美国《国家利益》杂志刊文指出，美国收紧对华技术出口限制似乎未能阻止或放慢中国对最具战略影响的人工智能应用的推广，目前并没有迹象表明拜登政府对高端芯片、软件和机器出口的限制延缓了中国在第四次工业革命中占据主导地位的进程，相反，中国围绕技术限制展开的努力已取得惊人的快速进展。

中国科技创新的努力和成就有目共睹，中国科技实力的提升为全球的科技发展和进步作出了重要贡献。将科技问题政治化、武器化、意识形态化，搞小团体，最终损害的是整个世界的利益。美国可以通过“卡脖子”一时延缓中国的创新步伐，却无法长期地将中国阻挡在高科技竞赛圈之外。制裁带来了困难，也催生创新的动力。近年来，中国国内芯片市场需求持续释放，产业技术加快演进，与世界先进水平的差距逐步缩小。有中国超大市场需求推动，有快速汇聚资源和人才的能力优势加持，华为手机回归并不令人意外。

科技的发展和进步应该服务全人类的福祉。新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，以互联网、大数据、云计算、人工智能等为代表的新一代信息技术发展日新月异，并加速向各领域广泛渗透，推动经济全球化深入发展。同时，当今世界面临着诸多挑战，只有各国共同努力，才能有效应对和解决即将到来的危机。科技创新是人类共同应对风险挑战的重要力量。这就需要世界各国秉持开放合作理念，加强科技交流，打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境，让科技创新成果更好地服务于全人类的共同福祉，而不是打造“小院高墙”、垄断超额收益。

在这一背景下，中国科技创新在越来越多的领域惠及世界。在学界，近年来多份科研表现衡量标准已经显示，全球科研贡献占比正在发生变化，中国科研贡献尤为突出。今年5月发布的自然指数数据显示，中国作者在2022年对高质量自然科学研究做出了最大贡献，在高质量期刊上发表论文份额首次排名第一，超过美国。在业界，中国企业在加速推进创新驱动发展，不断提升科技、工程、产业自主创新能力的同时，正在积极与各国共享技术进步、谋求共赢发展。

科技合作是构建更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化的应有之义。欧洲外交期刊《现代外交》指出，全球化和开放型经济是过去几十年人类进步的两个关键因素。当世界正朝着以知识为基础的经济跃进，重视并投资于人力资本以促进经济发展时，对华采取科技遏制打压正在损害知识的产生和创新，与增进人类科技进步与共同福祉背道而驰。

面对个别国家意欲限制其竞争对手发展的霸权霸凌霸道做法，中国将继续不畏打压，走好自身科技创新之路，努力推动国际科技创新合作，与各国携手应对共同挑战和科学难题，阔步走在人间正道上。

新华社北京9月14日电

(责编：王震、陈键)

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