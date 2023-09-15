原标题：滴滴参加交通强国建设试点 用大数据创新安全管理

9月11日上午，在交通运输部的指导下，综合交通运输大数据专项交通强国建设试点2023半年度工作会议在京召开，会上公布了滴滴正式成为交通强国建设试点单位，承担试点子任务“大数据在交通运输新业态安全管理中的创新应用”。

安全是交通运输的底线和红线。近年来，以网约车、共享单车、互联网货运为代表的交通运输新业态蓬勃发展，为数字交通建设高质量发展注入了活力。但也存在着交通安全、消防安全、驾驶安全和违禁品运输等方面的问题和风险。

滴滴出行副总裁杨毅在会议现场表示，滴滴把提升安全治理能力摆在企业科技创新的优先位置，此次参与试点工作，正是为了将滴滴积累的数据优势和安全能力更好地运用到交通运输新业态安全管理中。

大数据能力夯实安全底线

在9月11日同期举行的综合交通运输“数据大脑”论坛上，杨毅分享了滴滴在交通安全领域的挑战和经验。

挑战主要来自两个方面。一是出行环境复杂，每天几千万单的服务中，会遇到方方面面的行业难题，需要依靠社会学、统计学、心理学等多门学科融合。二是安全事件发生的概率低识别难，更需要通过数据和智能化，持续提高风险识别与干预的精准度。

滴滴出行副总裁杨毅介绍数据大脑在交通安全领域的价值

杨毅介绍，“滴滴数据大脑”的智能管理体系以“更少的交通事故、更少的人身冲突、更强的信息安全、更快的应急响应、更好的服务体验”为目标。为实现这一目标，滴滴制定了包括司机准入标准、平台安全规则、安全驾驶标准、信息安全标准等体系，并通过行程录音、车载视频、行程轨迹等数据积累建立安全防护体系，形成了准入、识别、干预和处置等多重安全管理能力。

过去几年，滴滴在安全体系建设上累计投入数十亿元，围绕行程前、中、后全周期搭建安全预防和保障体系，针对交通安全、冲突安全、行业稳定、骑行安全、违禁品运输、消防安全等场景，沉淀了智能、务实、人性化的安全解决方案。

以开放共享提升行业安全门槛

依托“滴滴数据大脑”形成的安全能力，滴滴企业服务推出9年来，累计为超过30万家企业提供更具保障的数字化解决方案。今年，已有39家国央企引入滴滴企业服务，用数字化方案为企业用车打开新局面。

滴滴企业服务事业群首席工程师郑侃在“数据大脑”论坛上表示，作为一站式出行与商旅平台，滴滴企业版能为上述企业带来两层价值：一层是通过企业支付、规则前置、可视化报告，降低约30%企业差旅用车总成本；另一层是依托“滴滴数据大脑”形成的安全能力，保障员工每一次出行，让员工用车更安心。

在此基础上，滴滴企业版还能运用数字化能力，灵活满足不同客户需要。比如，引导员工深夜用车与同事合乘；快速排查突发自然灾害区域的出差员工情况，更及时准确地做好员工保障工作。

滴滴出行获得“第一届交通运输行业网络安全大赛”团队赛一等奖

企业要在安全管理中应用大数据的优点，也要肩负数据安全保护的责任。由交通运输部管理干部学院、中国交通通信信息中心等单位联合主办的“交通运输行业网络安全大赛”是这一命题的重要舞台。9月11日，第一届大赛结果揭晓，滴滴与长江航务管理局、浙江海事局等获得团队赛一等奖。

据了解，滴滴对参与交通强国建设试点工作极为重视，将在交通运输部指导下，成立专门的试点任务团队，全力统筹公司各部门推动技术攻关，提高风险监测预警和分析研判能力，有效提升行业安全门槛。并与高校、科研机构和行业企业等充分合作，交付对行业有价值的成果，助力交通运输新业态的高质量发展，为加快建设交通强国贡献自己的力量。

(责编：曹淼、李源)

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