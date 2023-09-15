人民银行官网截图

人民网北京9月15日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为维护银行体系流动性合理充裕，保持季末流动性平稳，人民银行今日开展1390亿元公开市场逆回购操作和5910亿元中期借贷便利（MLF）操作，充分满足了金融机构需求。

具体来看，1050亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%；340亿元14天期逆回购操作，中标利率1.95%。同时开展1年期5910亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率2.5%。

(责编：罗知之、吕骞)

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