人民网记者 车柯蒙

税费优惠政策是积极财政政策加力提效的重要内容，也是直接有效和公平的惠企政策。近期，我国延续、优化、完善了一批减税降费相关政策，实打实支持企业纾困发展。

记者梳理发现，近期出台的政策主要聚焦在支持做强做优实体经济、促增收扩消费、推动高水平科技自立自强、支持战略新兴产业发展、促进资本市场持续健康发展、推动稳外贸稳外资、支持防范化解风险7个方面。

这一过程中，税务部门迅速行动，在各相关部门大力支持下，主动协同高效作为，以更大力度更优举措，打出政策落实“组合拳”。数据显示，今年1月—7月，全国新增减税降费及退税缓费1.05万亿元。

近期延续优化完善的税费政策项目多、涉及领域广，对此，国家税务总局总会计师罗天舒表示，税务部门建立了“总局统筹—省局主责—市局细化—县局补充—分局兜底”五级联动的工作运转机制，让“政策找人”能够落到实处，推动延续、优化、完善的税费优惠政策落地生根。

具体来看，在内容上，税务部门细分推送对象，紧扣需求导向，根据不同行业、地域、企业类型、人员身份等，依托税收大数据来自动识别、匹配和推送相关的政策内容。在过程中，细分时间节点，紧跟业务流程，综合采取事前告知、事中提醒、事后跟踪的方式，进行全流程递进式地推送。在触达方式上，细分使用习惯，线上线下渠道组合，建立了以电子税务局、手机、征纳互动平台、短信、微信等线上渠道为主，税务网格员线下辅导为辅的模式，尽可能帮助每一个符合条件的纳税人缴费人都能享受到政策红利。

“比如，我们对科技型企业会重点推送研发费用加计扣除等支持政策；对小微企业重点推送六税两费减半等普惠型减免税政策。”罗天舒介绍。

在各地方，税务部门结合当地经营主体特点，多措并举精准推送政策，确保政策红利应知尽知、应享尽享。

随着延续优化完善的系列税费优惠政策陆续公布，宁波市税务部门通过税收大数据精准定位符合条件的企业，通过动态跟踪梳理企业规模类别等分批次上门辅导入户宣传，通过“甬税钉”征纳沟通平台精准定向推送政策提示、实操要点，确保税收优惠政策精准直达、应享尽享。

为确保优惠政策精准送达市场主体，首要环节是精准筛选符合政策条件的纳税人名单。国家税务总局珠海市税务局运用大数据技术手段将纳税人清册改造成分类匹配模型，并对全市纳税人信息有效性和完整度进行智能校验和查缺补漏，实现全市纳税人缴费人的精准定位，名单总体匹配率达98.6%。

为确保企业应知尽知、应享快享税收优惠，国家税务总局中新天津生态城税务局坚持线上线下同时发力，充分利用“可视答疑”云端课堂，开设小规模纳税人税费优惠政策专场；依托“津税通”征纳互动云服务平台和城市大脑AI智能外呼平台，为涉税中介、大宗物流企业推送“专属政策大礼包”；组建“税费伴行服务队”，在商户集中、人流量较大的商业综合体设置“流动”宣传阵地，打造入驻商户身边的“政策加油站”；聚焦科创企业、中小微企业个性化需求，开展定向专题辅导，将需求相似、政策适用情况相近的纳税人集中起来，“上小课”“开小灶”。

记者了解到，8月以来，税务部门已分批次精准推送超过2.75亿户（人）次。罗天舒表示，税务部门将继续完善精准推送工作，争取让“政策找人”找得更快、找得更准，让纳税人缴费人政策享受得更加到位。

(责编：郝帅、吕骞)

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