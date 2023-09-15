人民网北京9月15日电 （黄盛）据中国人民银行（以下简称“央行”）消息，决定于9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。

央行表示，将精准有力实施好稳健货币政策，保持流动性合理充裕，保持信贷合理增长，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，更好地支持重点领域和薄弱环节，兼顾内外平衡，保持汇率基本稳定，稳固支持实体经济持续恢复向好，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

多位业内人士表示，此次为央行在2023年内第二次降准，可有效平滑发债、缴税、考核等因素带来的短期扰动，同时也可为金融机构提供中长期资金支持，促进货币信贷持续平稳较快增长，释放出推动经济持续恢复、回升向好积极信号。

“降准释放了逆周期调节加码信号，有利于引导社会预期，提振市场信心，进一步夯实经济回稳向上基础。”东方金诚首席宏观分析师王青向人民网财经表示，本次降准符合市场预期，直接原因在于，近期受信贷投放力度显著加大，专项债发行正在经历年内最高峰等因素影响，9月以来市场利率上行，其中1年期商业银行（AAA级）同业存单到期收益率升至MLF操作利率附近，DR007持续运行在短期政策利率（央行7天期逆回购利率）上方。这意味着银行体系流动性正在收紧，有必要采取降准等措施“补水”，保持流动性合理充裕，进而支持银行持续加大信贷投放。

“此次降准处于经济回升接力的关键时刻，有望进一步巩固实体经济回升向好态势。”招联首席研究员董希淼表示，此次降准，释放中长期流动性超过5000亿元，“真金白银”注入实惠，有效激励金融机构增加对实体的资金投入，宏观指标将呈现更多积极变化，经济稳步回升的可持续性进一步提升。

粤开证券研究院院长罗志恒认为，当前商业银行的加权平均法定存款准备金率有进一步下调空间。适时适度降准，有助于保持流动性合理充裕，促进信贷合理增长，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。

也有业内人士认为，此时降准有利于平稳置换中期借贷便利（MLF）到期。Wind数据显示，9月MLF到期规模为4000亿元，四季度MLF到期规模将高达2万亿元。降准可以有效对冲到期MLF，以保持合理的中长期流动性供给，增加金融机构可用资金、降低期限错配等风险。

(责编：郝帅、吕骞)

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