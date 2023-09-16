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“农”墨重彩绘“丰”景系列报道

秋粮即将大面积收获 农业农村部部署“三秋”防灾减灾工作

2023年09月16日09:25 | 来源：人民网
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人民网北京9月16日电 （记者李栋）当前秋粮陆续进入灌浆成熟期，即将大面积收获。近日，农业农村部下发通知，要求抓好“三秋”期间农业防灾减灾，最大限度减轻灾害影响，确保秋粮丰收到手、秋冬种面积落实。

“目前，主汛期虽已接近尾声，但天气形势依然复杂，早霜、寒露风、台风、旱涝风险仍然较大，气候存在很大不确定性。”农业农村部相关负责人强调，在此期间要加强监测调度，精准预警响应。通过强化与水利、应急管理、气象等部门沟通会商，完善部门信息共享机制，准确分析研判天气条件和灾害发生趋势，及时发布预警信息，做好防范准备，确保做到预警信息到户、防御措施到田。

落实秋粮抗灾田管措施，确保安全成熟。该负责人介绍，分地区来看，东北地区重点要防局部早霜和内涝，霜冻来临前及时采取喷施抗寒制剂、浇防冻水等措施，减轻霜冻危害，促进安全成熟。

在黄淮海和西北地区，要根据作物生育进程和农时，抓住最后窗口期加快开展“一喷多促”作业。

在南方地区，要重点防范“寒露风”和台风影响，落实以水调温、根外追肥等措施，增强抗寒能力，确保晚稻安全齐穗。抓好水稻“两迁”害虫、二化螟等重大病虫防控，遏制暴发危害。

“重要农时机械化生产组织工作必须‘提前提早’，即提早制定秋粮应急抢收预案，提前做好水泵、履带式收割机、烘干机具和农机应急作业队等调度准备。”负责人表示，一旦出现持续阴雨，组织农户、机手抓住降雨前和降雨间隙抢收已成熟作物，并及时烘干晾晒，确保颗粒归仓。

通知要求，要分区分类做好减灾准备，确保秋播落实。北方冬麦区要制定好抗旱抗涝秋冬种技术意见，落实种子包衣、药剂拌种等措施，提高播种质量，确保一播全苗。南方油菜产区要根据生产实际，确保油菜种在适播期、一播全苗。东北地区要及时开展秋整地，为明年春播做准备。

现在秋粮即将迎来大面积收获，保证秋粮颗粒归仓，是“三秋”期间防灾减灾的最终目的。“当前，各级农业农村部门要通过组派工作组和科技小分队蹲点包片，开展技术指导服务，推进各项关键措施落实，奋力夺取今年粮食丰收。”该负责人说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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