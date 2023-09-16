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自然资源部集中公开约谈9个违法违规问题突出地市

2023年09月16日09:25 | 来源：人民网
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人民网北京9月16日电 （欧阳易佳）9月15日，受国家自然资源总督察委托，国家自然资源专职副总督察在北京集中约谈了2023年督察发现违法违规问题突出的河北省石家庄市、黑龙江省哈尔滨市、浙江省温州市、安徽省滁州市、山东省临沂市、广西壮族自治区河池市、贵州省黔西南州、云南省昆明市、甘肃省兰州市等9个市（州）人民政府主要负责同志，面对面指出督察发现的突出问题，提出严肃批评，明确整改要求，督促地方政府压实责任，加大整改查处力度，坚决遏制耕地违法行为，牢牢守住耕地保护红线。

约谈会上，国家自然资源专职副总督察要求被约谈地市进一步提高政治站位，充分认识耕地保护的极端重要性，增强做好耕地保护工作的使命感、责任感，践行正确的政绩观，以实际行动做到“两个维护”。要求9个市（州）人民政府压实耕地保护主体责任，直面存在的问题，实事求是、举一反三，统筹抓好问题整改。同时，进一步健全长效监管机制，采取“长牙齿”的硬措施对耕地违法违规问题“早发现、早制止、严查处”。各省要抓好地市整改工作的督促指导,坚决防止简单化、“一刀切”，对强行整改、虚假整改损害群众合法利益等行为，督促地市严肃整改纠正。

被约谈的市（州）政府主要负责同志现场作了表态发言，表示将坚决贯彻党中央关于严格耕地保护的决策部署，正视约谈指出的问题，依法依规落实整改，该立案的抓紧立案、该查处的坚决查处、该移送的坚决移送，对失职失责和弄虚作假问题，移交纪委监委严肃追责问责。同时举一反三，分析原因、堵塞漏洞、完善机制，积极消化问题存量、坚决遏制问题增量。

国家自然资源督察机构将持续加大督察力度，与相关部门协调联动，采取“长牙齿”的硬措施，以“零容忍”的态度加强耕地和永久基本农田保护督察工作，促进压实地方党委政府的耕地保护主体责任。同时对问题整改情况开展督导核查，对整改推进不力、逾期不整改或整改不真实、弄虚作假应付督察的，严肃督促纠正，按照有关贯通协调机制要求移交移送，多措并举严起来，推动最严格的耕地保护制度的落实。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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