商务部：坚决稳住外贸外资基本盘
2023年09月15日16:43 | 来源：人民网
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人民网北京9月15日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，9月14日，全国稳外贸稳外资电视电话会议在京召开。会议扎实落实党中央、国务院决策部署，对下一阶段稳外贸稳外资工作作出安排。
会议强调，商务系统要准确把握当前外贸外资形势，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任感，坚定信心、真抓实干，以实实在在的工作成效，坚决稳住外贸外资基本盘，更好服务经济社会发展大局。
会议指出，稳住外贸外资基本盘，完成全年目标任务，要用好政策空间，找准发力方向，多措并举打好政策措施“组合拳”，着力抓好帮助企业稳订单拓市场、进一步优化外商投资环境等十项重点工作。
会议要求，商务系统要深刻领悟“两个确立”的决定性意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，狠抓政策落实、服务保障、宣传培训、风险防范等各项工作，全力以赴稳外贸稳外资，为推动经济运行持续好转提供有力支撑。
(责编：孙红丽、吕骞)
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