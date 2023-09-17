新华社西宁9月17日电（记者张泉、陈杰）由中国科学技术大学和中国科学院紫金山天文台联合研制的墨子巡天望远镜17日正式启用，其首光获取的仙女座星系图片也于当日发布。这一望远镜是目前北半球光学时域巡天能力最强的设备，将显著提升我国时域天文研究能力。

墨子巡天望远镜。（中国科学技术大学供图）

墨子巡天望远镜安置于青海省海西蒙古族藏族自治州冷湖镇海拔4200米的赛什腾山天文台址，是一台大视场光学成像望远镜。该望远镜主镜口径2.5米，配备7.65亿像素大靶面主焦相机，通光面积大、杂散光少，系统探测灵敏度高，具备强大的巡天能力，能够每三个晚上巡测整个北天球一次。

据介绍，墨子巡天望远镜可监测移动天体和光变天体，用于高效搜寻和监测天文动态事件，可在高能时域天文、太阳系天体普查、银河系结构和近场宇宙学等领域发挥重要作用。

墨子巡天望远镜首光获取的仙女座星系图片。（中国科学技术大学供图）

仙女座星系由于结构特点和金属丰度与银河系相近，是探索银河系及同类星系形成与演化的理想研究对象。由于仙女座星系在天空中跨度大，已有的天文望远镜难以同时拍摄到它的精准全貌及周围环境。

墨子巡天望远镜兼具大视场和高分辨成像能力，首光获取了仙女座星系及其外围区域的多色图像。首光图像利用不同夜晚观测的150幅图像叠加而成，可以测定仙女座星系及周围环境中的天体亮度变化，开展时域天文学研究。

墨子巡天望远镜远景图。（中国科学技术大学供图）

据介绍，墨子巡天望远镜还将开展太阳系近地天体等搜寻与监测研究，服务航天安全和深空探测。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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