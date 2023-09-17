人民网北京9月17日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会获悉，中国质量万里行青海质量行暨2023年青海省“质量月”系列活动在西宁开展。

13日，青海省市场监督管理局联合中国质量万里行促进会举办的主题为以“增强质量意识 推进高质量发展”为主题，中国质量万里行——青海质量行暨2023年“质量月”系列活动在西宁启动，启动后系列活动正式展开。

据悉，此次活动上中国质量万里行专家委员会主任王自力，清华大学质量与可靠性研究院副院长、中国质量万里行专家委员会副主任吴甦，为青海省质量强省领导小组成员单位、全省市场监管系统相关负责人以及各行各业企业代表宣讲《质量强国建设纲要》，讲授质量管理知识，促进质量变革创新，服务高质量发展大局。

据青海省市场监督管理局局长刘兴民介绍，“质量月”期间，青海将陆续推出40项系列活动，涉及社会各层面。重点组织开展中国质量万里行——青海质量行活动，召开“全省住房和城乡建设系统‘质量月’现场观摩会”；开展工业产品质量技术帮扶“提质强企”行动，重点开展交通工程、水利工程、文化和旅游市场服务、新一代信息技术赋能公立医院服务质量提升行动，开展商务领域企业标准“领跑者”活动，推进国家级服务业标准化商贸流通专项试点工作；不断增强企业质量和品牌发展能力。

系列活动启动后，中国质量万里行一一青海质量行专家组深入青海多家企业的生产车间，了解企业生产经营和质量管理情况，现场解答企业当前质量工作中的难题。系列活动中，青海省市场监督管理局还发布了2023年青海省质量管理典型案例。10名首席质量官代表获颁证书。企业代表宣读了《质量诚信承诺倡议书》。

(责编：罗知之、吕骞)

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