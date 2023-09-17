人民网北京9月17日电 （记者孙博洋）9月15日，由市场监管总局、北京市人民政府主办的2023年全国检验检测机构开放日活动启动仪式在北京大兴国际氢能示范区举办。

启动仪式上，市场监管总局党组成员、副局长蒲淳在致辞中指出，检验检测是国家质量基础设施的重要组成部分，是保障产品质量和公共安全的重要环节，也是推动产业升级和创新发展的重要支撑。检验检测要紧紧围绕国家战略需求，推动检验检测服务业同先进制造业深度融合，发挥检验检测促进全国统一大市场建设的积极作用，营造检验检测服务产业优化升级的良好氛围。

启动仪式上，市场监管总局认可检测司相关负责人通报了检验检测促进产业优化升级工作情况。据介绍，2022年8月以来，市场监管总局组织开展“检验检测促进产业优化升级”行动，广泛开展检企需求对接、技术攻关和专家帮扶等活动。全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团的2万余家检验检测机构共同参与，搭建公共服务平台1399个，服务经营主体42.2万余家，其中中小微企业有18万余家，开展企业人员培训2.5万余人次、能力验证项目5176家次，组织检验检测技术帮扶59591次，指导企业解决产品质量提升的关键问题共计40086个，积极发挥了检验检测连接研发与生产之间的“连接器”、助推产业技术升级的“助推器”、保障产业升级的“稳定器”作用。

上述负责人表示，截至2022年底，全国检验检测机构达到5.2万家，实现营业收入共计4243.34亿元，分别较上年增长1.58%、4.45%，成为全球增长最快、最具潜力的检验检测市场，并且预计“十四五”期间仍将保持稳定的发展趋势。

据悉，今年活动主题是“检验检测助推现代化产业体系建设”。各地市场监管部门将在9月集中组织检验检测机构向社会开放，邀请企业、群众代表走进实验室，近距离感受检验检测在增加优质产品和服务供给、助推现代化产业体系建设等方面的积极作用。

(责编：罗知之、吕骞)

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