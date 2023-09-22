原标题：坚持金融为民 浦发银行创新升级消费金融产品

“通过App即可便捷完成贷款申请”“还发放了7.5折贷款利率优惠券”“5分钟完成贷款审批效率高”……前不久，市民王先生通过办理浦发银行新产品“浦闪贷”获得36万元个人信用贷款，如期如愿完成了旧房换新颜，改善了家庭居住条件。

当前，各家金融机构加大对消费领域的金融支持，对助力消费恢复、提振居民消费意愿、促进消费回稳向好具有积极作用。为更好满足居民多样化的消费需求，浦发银行坚持“金融为民”初心，聚焦教育、医疗、住房、消费等重点领域的金融需求，秉持让消费者“贷得起、贷得到、贷得易”的理念，不断优化消费金融产品服务，推出个人消费信贷新产品“浦闪贷”。依托全新升级的数字化模型，以客户体验为核心，加强优质服务供给，有效满足了客户全生命周期的消费金融需求。

金融助力恢复和扩大消费，关键是要增加金融服务对于消费者的触达率，解决服务“便利性”问题。据介绍，在申请门槛上，“浦闪贷”无需传统抵押担保方式，客户只需以个人征信、公积金、社保等数据为依托，即可申请。在授信额度优化上，通过面核，浦闪贷额度上限可由不超过20万元提升至不超过50万元，工作人员还可以提供上门面核服务。在申请方式上，“浦闪贷”可通过APP实现快速办理，无需填写纸质材料，进一步简化了申请流程。在贷款支用上，可以先申请额度，需要时再支用提款。在额度有效期内，客户可循环提款使用，未提款项不收取利息，既节省了居民支付的利息成本，同时也更好满足居民装修、教育培训等需要多次分批付款的消费场景。

当前，提升金融服务的“可得性”，需要关注消费者的使用体验，降低服务门槛。金融创新离不开科技加持，近年来，浦发银行坚持科技驱动，定制开发了客群标签，客户申请“浦闪贷”后，依托大数据模型和决策系统能够实现快速审批。与此同时，浦发银行积极践行社会责任，服务经济社会发展大局，为“新市民”群体开发上线了专属产品策略，新市民群体可专享多样性的还款政策，减轻新市民群体的还款压力。据悉，浦发银行正开展“浦闪贷粉丝节”，推出一系列降低客户资金成本压力的活动，实现“让利于民，惠民利民”，有效降低了居民获得消费金融服务的成本，更好激发居民消费的需求。

浦发银行相关负责人表示，今年是浦发银行成立30周年，浦发银行将继续坚定不移继续推进高质量发展，后续浦发银行还将依托“浦闪贷”优势产品，继续研发推出“小微企业主”专属产品系列，支持普惠金融事业发展，坚持服务民生，为人民群众创造美好生活增添金融动能。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经