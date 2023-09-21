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“人民之夜”@上海，共赴智慧未来城

2023年09月21日23:16 | 来源：人民网
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人民网上海9月21日电 （记者申佳平）初秋时节，黄浦江畔夜色旖旎。9月20日，来自政、产、学、媒的30余位嘉宾汇聚上海，共赴“人民之夜”交流活动，畅聊数字经济趋势与智慧城市发展。

作为“2023数字经济峰会·城市智能升级主题论坛”的重要环节，“人民之夜”邀请与会嘉宾进一步交流分享，打造碰撞思想、营造共识、携手合作的互动平台。

人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁与来自新疆克州、黑龙江七台河、山东德州、河南焦作、江苏常州等8地的负责同志及相关部门干部，聚焦“数字经济发展新趋势”“新兴产业合作机遇与挑战”等热点话题深入探讨。与会嘉宾表示，城市智能升级是推动数字经济高质量发展的强大引擎，地方应依托各类线上线下活动，引导产业项目资源有效对接，赋能地方产业强化优势，助力区域经济协同创新，推动更多务实合作成果落地开花。人民网党委委员、副总编辑孙海峰主持活动。

9月20日，来宾与活动主办方合影留念。人民网记者 翁奇羽摄

9月20日，来宾与活动主办方合影留念。人民网记者 翁奇羽摄

“2023数字经济峰会·城市智能升级主题论坛”，由人民网、上海市经济和信息化委员会主办，华为技术有限公司协办。本次论坛主题为“慧见城市 智胜未来”。来自192个地市的主管领导以及经济和信息化局、政务服务和大数据管理局等部门的负责人莅临现场。

9月20日，来宾在“人民之夜”交流活动“打卡”留念。人民网记者 翁奇羽摄

9月20日，来宾在“人民之夜”交流活动“打卡”留念。人民网记者 翁奇羽摄

9月20日，来宾在“人民之夜”交流活动“打卡”留念。人民网记者 翁奇羽摄

9月20日，来宾在“人民之夜”交流活动“打卡”留念。人民网记者 翁奇羽摄

月20日，来宾在“人民之夜”交流活动“打卡”留念。人民网记者 翁奇羽摄

9月20日，来宾在“人民之夜”交流活动“打卡”留念。人民网记者 翁奇羽摄

(责编：申佳平、吕骞)
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