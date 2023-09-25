人民网北京9月25日电 （记者夏晓伦）“今天是周末，我特地带两个孩子赶来参加这个画展，因为全家人都很喜欢画画，尤其对国画更为关注，今天看到了很多精品佳作，很开心让孩子们从小就受到这样传统文化的熏陶。”来自北京朝阳的薛先生在易轩庄美术馆举办的徐凡画展（北京展）上向记者表示。

记者在画展现场了解到，参观的观众络绎不绝，既有专门从外地赶来观展的绘画爱好者，也有本地从事国画研究的专家学者；既有不同年龄层的普通观众，也有观摩学习的从业者……

嘉宾与观众现场观摩。人民网记者 夏晓伦摄

徐凡画展（北京展）是文化与经济融合发展的缩影。比如，近日举办的“我与地坛”北京书市，与读者阔别10年后再次相见，成为群众性文化盛事。数据显示，地坛书市吸引48.7万读者走进这场阅读文化盛会，书市规模再创历史新高。

当前，我国经济持续稳定恢复、人民精神文化需求日益多元，有力支撑和促进了文化消费的增长。作为第十一届北京惠民文化消费季艺术京城版块的活动之一，徐凡画展（北京展）将推出改革开放45年以来从重彩到水墨山水等类型多样、手法新颖、形式多变的72幅作品展示了作者运用现代艺术语言，对中国人物画及水墨山水画的继承，同时也显露出对于传统文化的探索和创新。

据了解，第十一届北京惠民文化消费季以“文荟北京 质惠生活”为主题，搭建自主品牌活动引领、大型主体活动贯穿、市场协同活动支撑、重点领域区域驱动的活动体系，聚焦文创京城、书香京城、艺术京城、演艺京城、娱游京城、酷玩京城六大领域，营造吸引不同年龄圈层、不同偏好人群共同参与的浓郁文化消费氛围。

有专家指出，持续扩大文化消费，是培育经济增长新引擎的重要内容，也是增强人民群众文化获得感的重要举措。各地各部门需坚持改革创新、不断完善功能，增加优质文化产品与服务供给，满足人民群众日益增长的文化消费需求。

(责编：罗知之、吕骞)

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