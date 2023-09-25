人民网北京9月25日电 （记者许维娜）当前，数字化浪潮席卷千行百业，数字经济正推动生产方式和生活方式发生深刻变化，在物联网、云计算、人工智能等新技术的强力支撑下，制造业正经历前所未有的重大变革。

工业和信息化部公布的数据显示，2022年，我国制造业增加值占全球比重近30%，制造业规模已经连续13年居世界首位。有专家表示，未来五至十年，中国制造业必然要转向“提质”发展模式，从制造大国迈向制造强国。

如何看待中国制造业发展新格局？宁德时代首席制造官、上海交通大学溥渊未来技术学院院长倪军表示，从全球产业链一体化到全球产业链区域化，这是非常大的转变。以宁德时代为例，作为扎根中国、面向全球市场的新能源产业企业，不仅要思考在中国如何发展，也要考虑在全球市场如何发展。

他表示，重点还是要抓住两个方面：一是以数字化提升企业核心竞争力，提高生产系统利用率和产出；二是遵守各区域、国家市场的对碳排放、绿色能源利用、回收环保等方面的法规、标准和要求。在新的发展阶段，中国企业，尤其是各行业的头部企业，均需要结合行业特点推进全球化路径和模式的升级。

西门子大中华区数字化工业集团总经理王海滨表示，全球产业链区域化对中国制造企业而言，既是挑战、也是机遇。中国企业需要统筹培育巨大的国内市场，同时积极执行“走出去”战略，拓展国际市场。面对“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，制造业企业需要在创新、速度、柔性、成本控制等方面更进一步。

“我们将当下制造业面临的挑战总结为4C，即气候变化、疫情、分歧和竞争。”西门子股份公司数字化工业集团首席技术官Dirk Didascalou表示，4C不仅仅对中国企业产生影响，同样影响着其他国家和地区的工业企业。要应对这些挑战，制造企业需要塑造新的竞争优势，探索建立新的“KPI”体系。

近年来，我国新一代信息技术与制造业融合取得了长足进展，融合发展水平迈上新台阶。

在王海滨看来，现代制造业采用高度专业化分工的组织模式，细分为不同的领域和专业，不可能由一家企业独自完成。相应的，制造业的数字化转型也无法由单一企业完成。因此，企业之前需要更多合作伙伴，发挥各自的资源优势和专业专长，建立价值共创的生态网络，相互连接、互补共创。同时，价值共创生态网络的构建需要一个平台，生态合作伙伴基于平台开展产业协作、资源共享。

Dirk Didascalou表示，构建企业的生态系统，不能囿于市场竞争，在平台建设、技术体系等方面，要遵循开放、共享、共赢的原则，将合作伙伴、竞争对手都纳入到生态网络中。

如今，整个中国制造业数字化转型正在“加速度”。他同时表示，对于高度依赖自动化设备的先进制造业而言，在“软件定义世界”的时代，以软件为基础、以数据赋能的自动化设备，将大大提升效率和速度。

“数字化技术不仅提升了效率，对我们的客户、对最终消费者而言，也降低了产品的成本和提升产品的性能。企业进行业务系统的信息化和技术平台的数字化非常重要，必不可缺。”倪军介绍称，目前宁德时代整个集团都在进行深度数字化转型，各业务部门都有相应的业务信息化系统，并引入了大量数字技术。

王海滨则认为，从工业自动化和企业数字化的角度看，工厂的业务架构也被颠覆了，今天的工业自动化和数字化架构是金字塔形。将来呢？随着云、边缘计算、5G网络、区块链、AI等新技术的应用，金字塔型架构也将会被颠覆，成为网络状、扁平化的组织构架，不同层级有不同的信息化系统、智能硬件，共同组成自适应、自决策的完整智能系统。归根结底，业务架构的变化是各行业发生变革的底层原因，自动化、数字化、智能化技术是关键的加速器和技术保障手段。

(责编：罗知之、吕骞)

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