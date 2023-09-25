人民网北京9月25日电 （黄盛）据中国人民银行、国家金融监督管理总局在今年8月31日发布的通知，允许商业银行自9月25日起降低符合条件的存量首套住房房贷利率，可以选择由商业银行新发放住房贷款置换，也可以协商变更合同约定的利率水平。之后，六大国有大行也陆续发布公告，对于参考贷款市场报价利率定价的存量浮动利率首套房贷，明确自身于9月25日自动批量调整利率，整个过程不需要借款人操作。对于“二套转首套”以及公积金组合贷中的商业性个人住房贷款等其他情况，借款人可以从9月25日起向银行提出申请并提供证明材料，银行将对审核通过的业务进行批量调整。

据人民网财经了解，目前多家银行在手机银行上线了“存量房贷利率调整”服务，同时也为客户提供配套查询服务，简化办理流程。

比如，交通银行手机银行在首页设置了“存量房贷利率调整 一键查询 申请办理”的版块链接，用户可以直接点击进入查看个人住房贷款合同是否符合首套房贷款条件以及存量房贷利率调整的细节；工商银行手机银行也在首页设置存量房贷利率调整模块，如果是符合条件的首套贷款，不需要个人申请下调利率，工商银行会主动批量调整并把结果通过短信方式通知本人，新的利率水平在9月25日当天就生效；同时，建设银行手机银行“存量房贷利率调整”栏目也可查询利率调整结果。

此外，农业银行自9月15日起在掌上银行、贷款经办行、营业网点、95599、“中国农业银行微银行”等渠道开通存量首套住房贷款利率调整有关情况查询服务；中国银行手机银行可以查询个人住房贷款的贷款金额、本金余额、当前执行利率、利率计算方式、发放时是否首套房贷等信息，等等。

另外，对于“二套转首套”的情况，则需要借款人主动向银行提出申请。对于贷款时为非首套房但现在已符合所在城市首套政策的购房家庭，也就是“二套转首套”的房贷利率申请，银行系统无法直接识别，同样需要借款人向银行提供首套房贷款相关证明资料。借款人可以从9月25日起向银行提出申请并提供证明材料。收到申请后，银行将对调整申请逐笔进行人工审核，并于10月25日对审核通过的业务进行统一批量调整。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，下调存量房贷利率是一项较有力的举措，能够在较大程度上改善楼市预期，推动房地产行业在下半年尽快实现软着陆，取得经济社会的综合效果。

光大证券金融业首席分析师王一峰认为，降低存量按揭利率有助于稳信贷、防风险。一方面，降低存量按揭利率有助于部分缓解按揭贷款早偿压力，稳定涉房类融资增长；另一方面，降低存量按揭利率有助于减轻居民债务负担，增强债务可持续性，并释放居民消费动能。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经