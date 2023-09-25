人民网北京9月25日电 （记者李栋）秋粮占全年粮食总量的四分之三，是全年粮食收购的重中之重。秋收时节，粮食企业稳步开展秋粮收购工作，切实维护好种粮农民利益。

“建成并投入使用的‘一卡通’操作数字化粮库收购系统，可提升农民送粮的效率近85%，在最大限度地保证粮质检测的公正性的同时，还能让农民第一时间收到卖粮款，充分保障农民利益。”在黑龙江佳木斯市，中粮集团相关负责人介绍，2023年中国农民丰收节期间，中粮集团稳步开展秋粮收购工作，让更多农民体会了丰收的喜悦。

秋收既关系国家粮食安全，又关系到种粮农民的“钱袋子”。“近年来合作种植面积在不断扩大，业务规模也在持续拓展，我们把零散土地集中起来，通过集中统一采买各类农业物资，并积极应用现代化技术、设备，降低能源损耗，让农户们得到实在效益。”在吉林省四平市梨树基地，管理人员王宁对近年来的种植规模和效率感慨万千。

据介绍，梨树县是保护性耕作黑土地模式的发源地。以央企携手地方乡镇、合作社、农户，中粮集团在梨树县推广了央地合作“3+1”产业发展模式，目前已在当地成立了两个产业化基地，总业务面积超8000亩。四平市梨树基地便是其中之一。作为参与方和受益方，王宁也正在见证梨树模式的又一个丰收季。

多种粮，种好粮，是多方合力的结果。“无人机可以实时监测农作物的生长状况，智能灌溉系统可以精准地为每一株作物提供所需的水分，生物技术大大增强了农作物的抗病抗虫能力等，将最新的农粮科技引入农业种植环节大大提高了现代农业的效率。”在中粮集团相关负责人看来，农粮科技的应用不仅提高了农业生产的效率、农产品的质量和售卖速度，让“科技兴农、科技强农”成为粮企在农粮产业链上的生动实践，也让农民丰收之路更加和美。

近日，国家粮食和物资储备局召开全国秋粮收购工作会议，全面部署今年秋粮收购工作，提前做好仓容、资金准备，确保及时把种粮农民“好收成”变成“好收入”。

“要统筹考虑秋粮主要品种生产形势、市场走势以及天气变化等因素，提前研究制定应对预案，精心组织市场化收购和政策性收购，及时在符合条件的地区启动最低收购价执行预案，切实维护好种粮农民利益。”国家粮食和物资储备局负责人说。

(责编：罗知之、吕骞)

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