人民网北京9月25日电 （记者任妍）当前，智能网联化成为汽车发展的新趋势。通过采集车辆数据资料，有效驱动车辆智能化及安全运行，充分释放汽车数据价值，已成为行业发展共识。日前，以“构建数据合规可信体系，助力汽车数据创新应用”为主题的“汽车数据合规应用与创新发展论坛”在北京举办，论坛旨在挖掘汽车数据合规应用新场景，制定汽车数据合规应用管理规范，研讨汽车数据合规应用解决方案和实施途径，助力释放汽车数据价值，促进数据要素市场快速发展。

数字经济时代，大数据产业已成为加快经济社会发展质量变革、效率变革和动力变革的重要引擎。中国软件评测中心副主任吴志刚在论坛上表示，全球正在加速迈入以数据为关键生产要素的数字经济时代，构建数据合规可信服务体系，助力大数据产业高质量发展，对于抢抓新时代产业变革新机遇、构建新发展格局具有重要意义。

吴志刚认为，数据要素市场具有主体多元化、权属多重化、需求多样化、治理复杂化、要素服务化的新特征，目前仍处在初级发展阶段，存在主体能力信任危机、多元主体权责分配信息危机、多类主体行为合规信任危机等新问题。

中国电子信息行业联合会数据治理创新合作联合委员会秘书长陈晓峰表示，生态聚焦是千亿产业重构的关键，数实融合创新是数据要素合规可信流通的必要手段，可助力实现应用价值与经济价值，催生出更多的创新场景，最终实现以数实融合能力为核心的多维赋能创新。

业务数据种类繁多、数据资源多头管理、汽车数据管理不完整……针对汽车数据合规的几大痛点，中国汽车工程研究院股份有限公司产品部数据场景负责人王兵建议，企业应采取制定合规政策和流程、数据分类标记和访问控制、数据保护技术、安全培训和教育、风险评估管理和应急响应、合规审查和监督等六大措施来推动数据合规。

(责编：罗知之、吕骞)

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