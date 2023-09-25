人民网记者 杜燕飞

“长续航，低耗电”是消费者对电动自行车的核心需求，能量消耗率和续行里程试验方法的标准化，成为了行业发展的核心话题。

在近日由国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心主办举办的《电动自行车能量消耗率和续行里程试验方法》国家标准研讨会上，参会嘉宾表示，通过标准引领能够为用户带来更优质的骑行体验，对行业的整体技术创新起到积极促进作用，形成更强的行业竞争力。

围绕电动自行车发展的标准，近年来一直在不断完善。2019年，《电动自行车安全技术规范》国家标准正式实施，对电动自行车的安全性能做了较为全面的规范。

然而在电动自行车续航能力上，行业存在着测试标准不统一的问题，给消费者选择产品和服务时带来了困难，加大了行业监管部门的管理难度。此外，在我国实现“双碳”目标背景下，制定电动自行车能量消耗率和续行里程试验方法，有利于推动电动自行车的单位里程节电。

在研讨会上，工信部消费品工业司二级巡视员谢立安表示，目前业界说的“新国标”是2019年4月实施，社会各界主动适应新的标准，经营主体加大新品研发力度，市场接受度不断提高。近一段时间以来，还发布了强制性国家标准电动自行车用充电器安全技术要求和电动自行车电气安全要求。

“‘新国标’实施以来，大家也反映了一些声音，涉及脚踏、车速、长度等，我们也了解这些情况，下一步将认真研究，会同相关部门进行协调沟通。” 谢立安说。

围绕用户的骑行感受，有参会嘉宾表示，由于实际续行里程会因为不同地形、地貌、速度、载重等受到影响。各家经营主体过往的续行里程测试方法，通常采用的是等速法，尚不能真实还原用户的实际使用场景，测出数据与消费者实际骑行存在一定差距。

中国自行车协会理事长刘素文表示，经营主体要加大在标准化上的投入。“即便是行业龙头企业，在标准的投入占销售收入有多少？能投上300万元的企业并不多。当前，需要一个在全国大市场能够推广的标准，成为地方支持电动自行车发展的参考和指南。我们的标准还要‘走出去’，为海外地区发展提供实践经验。”

国家市场监督管理总局标准技术管理司食品消费品处处长陈恩成认为，标准的指定需要科学性、适用性和可操作性来支撑。今天的标准研讨会是提升标准文本科学性的一种方式。对于推荐性的标准，可操作性必须强，才能在标准发布之后真正落地实施，发挥出国家标准应该有的作用。

“作为行业从业者，不仅要跟随国家的政策步伐，还要将消费者的需求和期望与企业自身的发展紧密结合，融入规划、设计、研发、制造等环节。”爱玛科技代理总裁罗庆一表示，企业要衡量和追踪用户满意度，采取恰当的行动进行回应和改进，这些都离不开标准的建设和完善，尤其是在产品体系里的标准应用。

据介绍，在此次标准的编写过程中，起草组专家挑选了电动自行车销量较大的城市，通过6个多月的数据采集，获取了城市工况曲线，开展阻力验证，分析道路滚阻和风阻以及建立数学模型。起草组开发了“续行里程分析软件”，通过模板化的数据导入，形成批量化分析城市道路行驶数据的能力。后续，起草组将按照研讨会上专家的意见，对标准进行修改完善，尽快形成征求意见稿。

(责编：申佳平、吕骞)

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