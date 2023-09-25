人民网记者 杨虞波罗

“请了4天假，加上周末和中秋国庆假期一共休14天，打算带着家里人去海南度假。”在上海工作的孙女士说。

中秋、国庆双节连休8天的“超长黄金周”在即，旅游市场有望迎来出游热潮，国内消费市场加速回暖。多家旅游平台的数据显示，这个“超长黄金周”旅游热度一路上扬。

美团、大众点评数据显示，截至9月20日，平台上旅游消费订单较2019年翻倍增长，“看赛事、看演出、‘盖章游’”成为今年“十一”假日消费新趋势；飞猪数据显示，截至目前，国庆节假期的国内游产品预订量同比去年增长近6倍，酒店、跟团游、景区门票、租车等多个国内游类目预订量均已远超2019年同期。

“目前来看，旅游业的复苏已经成为一个基本的趋势，并且稳定下来了。”中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举认为，“十一”假期期间，旅游热度还会继续走高。

由于假期长达8天，为长线游的火热提供了有利条件，更多游客选择在游山玩水与文化探秘中给自己和家人放个假。

携程数据显示，今年“十一”跨省游订单占比达到73%，近20%用户选择连住3天及以上。长线游热门目的地主要集中在适合赏秋游的西北地区，如布尔津、乌鲁木齐、兰州、敦煌，以及华南气候宜人的三亚、广州、厦门等地。

途牛数据显示，海南、云南、新疆、青海、甘肃等目的地吸引了更多长线游用户的青睐，游客偏向选择休闲度假、行摄赏秋、夜游赏月等度假方式。

用“盖章”取代拍照打卡的“盖章式旅游”，在今年“十一”假期依然成为很多年轻人的选择，在旅行过程中，特意收集各个景点或特色地方的印章，将其盖在专门用于收藏的旅行本或纪念册上，形成专属的旅途纪念和回忆。同程旅行数据显示，今年“十一”假期相关的热门旅游关键词中，“盖章”位列榜单第二，“盖章式旅游”为年轻游客的旅行带来了更多的乐趣和仪式感。

此外，“跟着演出去旅行”也是年轻人热衷的过节方式。据不完全统计，今年“十一”假期国内各地的演唱会、音乐节累计有近百场，这也充分带动了当地的旅游热度。以音乐节为例，“十一”假期景德镇、佛山、常州、邯郸、镇江、淮安、黄石、连云港、泰安、潍坊、铜仁、曲靖等众多二三线城市纷纷举办草莓音乐节等活动。

魏鹏举表示，随着规范演出市场相关规定的出台，将进一步释放文娱市场的消费热情和活力，可以预见在“十一”长假期间，文娱市场会进一步的火热。

享受悠闲假期的同时能一饱口福是很多人选择旅游目的地的诉求，不少小众目的地因美食脱颖而出。马蜂窝数据显示，热门小众目的地榜首“世遗”泉州拥有深厚的文化底蕴，丰富的玩法体验，地道的闽南古早味，完美契合了年轻人的一切需求。海鲜正当时的台州，好吃到四川本地人都欲罢不能的乐山，以及“螺蛳粉爱好者的天堂”柳州，纷纷被年轻人列入“必吃”清单。

“在‘十一’假期之后，体育休闲会和旅游、文娱一样，保持较高的热度。”魏鹏举认为，这对于我们国家居民消费信心的提升以及整体经济的高质量发展起到显著作用。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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