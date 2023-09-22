人民网北京9月22日电 （记者杜燕飞）为加强宏观审慎管理，完善系统重要性银行监管，根据《系统重要性银行评估办法》的要求，近期，中国人民银行、国家金融监督管理总局开展了2023年度我国系统重要性银行评估，认定20家国内系统重要性银行，其中国有商业银行6家，股份制商业银行9家，城市商业银行5家。

据介绍，按系统重要性得分从低到高分为五组：第一组10家，包括中国光大银行、中国民生银行、平安银行、华夏银行、宁波银行、江苏银行、广发银行、上海银行、南京银行、北京银行；第二组3家，包括中信银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行；第三组3家，包括交通银行、招商银行、兴业银行；第四组4家，包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行；第五组暂无银行进入。

记者梳理，对比2022年度名单，最新版名单有微调：第一组新增南京银行，部分银行在同一组内排名先后顺序有所调整。

国际金融危机以来，强化对系统重要性金融机构的监管、防范“大而不能倒”问题成为全球范围内金融监管改革的重要内容。为此，2020年12月，中国人民银行、原银保监会联合发布《系统重要性银行评估办法》，明确了我国系统重要性银行的评估方法、评估范围、评估流程和工作分工，从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。2021年10月，中国人民银行、原银保监会联合发布《系统重要性银行附加监管规定（试行）》，为实施系统重要性银行附加监管提供指导和依据。

资本要求上，根据《系统重要性银行附加监管规定（试行）》，系统重要性银行在满足最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求基础上，还应满足一定的附加资本要求，由核心一级资本满足。系统重要性银行分为五组，第一组到第五组的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求。

此前，中国人民银行、原银保监会有关部门负责人在回答记者提问时表示，系统重要性银行规模大，业务复杂性高，与其他金融机构关联性强，在金融体系中提供关键服务，其稳健经营关系到金融体系的整体稳定。当前，我国银行体系运行总体稳健，有力支持了实体经济发展。从夯实我国银行体系健康发展基础的角度，需进一步完善系统重要性银行监管的基础性政策框架，要求系统重要性银行在落实各项微观审慎监管要求的基础上，满足更高的监管标准，提高其抗风险能力。

业内人士表示，入选系统重要性银行名单，一方面，意味着这家银行已经具备较高的市场地位和影响力。另一方面，也意味着这家银行需要满足更高的监管标准和要求，持续提升风险管理和内部控制水平，在防控金融风险和服务实体经济方面承担更大的责任和义务。

中国人民银行、国家金融监督管理总局表示，下一步，将按照《系统重要性银行附加监管规定（试行）》的要求，共同做好系统重要性银行附加监管工作，督促系统重要性银行按规定满足附加资本和附加杠杆率要求，增强抗风险能力和损失吸收能力，发挥好宏观审慎管理与微观审慎监管合力，促进系统重要性银行稳健经营和健康发展，不断夯实金融体系稳定的基础，更好支持实体经济发展。

(责编：杨曦、高雷)

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