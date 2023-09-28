人民网北京9月28日电 （记者杜燕飞）今日，国家外汇管理局公布的2023年6月末中国外债数据显示，截至2023年6月末，我国全口径（含本外币）外债余额为24338亿美元，较2023年3月末下降571亿美元，降幅2%。

对此，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2023年二季度，我国外债规模有所下降，结构保持基本稳定。从币种结构看，本币外债占比44%，较2023年3月末下降1个百分点；从期限结构看，中长期外债占比44%，与2023年3月末持平。

谈及当前我国外债形势，王春英表示，外债规模下降主要受汇率折算因素影响。2023年二季度，汇率折算因素造成外债余额下降545亿美元，对外债余额下降贡献度为95%。

《2023年上半年中国国际收支报告》指出，2017年以来，我国外债余额与GDP的比值稳定在14%至16%的水平，外债规模保持合理稳定，并且与经济发展总体相适应，有助于企业充分利用国际国内“两个市场，两种资源”，为支持我国实体经济发展发挥了积极作用。与此同时，我国外债结构优化，偿债风险总体可控。主要表现在：人民币外债占比上升，外债期限结构不断优化，外债工具结构变动温和，上半年主动型外债有所上升，我国对外资产和对外负债的匹配与协同性增强。

专家表示，从微观层面看，我国经营主体更加理性，跨境融资调整幅度适度、平稳。从宏观角度看，我国外债总量合理，结构不断优化，风险可控。近年来，我国外债余额与GDP之比保持在14%至16%，外债规模与我国经济发展相适应相促进；我国外债中人民币外债占比稳步上升，且大部分具有中长期投资性质，外债偿付风险总体比较低；我国主要外债指标都在安全线以内，对外资产和负债协同性增强。

“预计未来我国外债规模将继续保持稳定。随着主要发达经济体货币政策紧缩接近尾声，相关外溢影响将有所缓和。”王春英说，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，随着宏观调控政策效果逐步显现，国内经济将持续恢复向好，外债规模继续保持稳定的基础依然牢固。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经