人民网北京9月28日电 （记者杜燕飞）记者日前从中国煤炭工业协会获悉，近年来，煤炭行业持续加大数字技术研发和项目投入，数据显示，煤炭行业行业数字化研发投入近三年年均增长超过20%；取得相关发明专利数量年均增长超25%；用于煤矿智能化总投资超过1000亿元，助力行业转型升级。

“我国煤炭行业大力推动新一代信息技术与煤炭工业各领域的深度融合，积极推进企业数字化转型和煤矿智能化建设，助力行业转型升级与高质量发展，取得显著成效。”中国煤炭工业协会副会长、信息化分会会长王虹桥表示，新一代信息技术及人工智能与煤炭产业深度融合，在很多领域取得了明显进展。

具体来看，在人工智能领域，基于机器视觉的人工智能技术已在行业百余个细分作业场景实际应用，重点煤矿井下固定岗位无人值守已实现全面推广，全球首个矿山领域商用人工智能大模型对外发布，基于智能语音识别的AI技术也已在智能调度、经营管理等领域推广应用。

在工业互联网领域，煤炭行业建立国家工业互联网标识解析二级节点已达到5个，煤炭企业建设的具有较高行业、区域影响力的工业互联网平台数量达到10个。

在区块链领域，部分企业在产品溯源、可信贸易流转、仓储物流监管、碳核查碳交易等方面均有实际落地案例。此外，数字技术还在助力“双碳”、改善矿工生活质量等方面着重要作用。

王虹桥认为，我国煤炭行业数字化发展虽然取得了明显成效，但也要正视存在的矛盾和问题：企业间数字化水平分化程度加剧，部分企业数字化组织管理呈弱化趋势，煤炭数据资源难以发挥核心价值，煤炭生产组织体系尚未适应数字化转型需要，人力资源队伍无法支撑数字化转型要求。

“根据《中国工业协会关于推进数字煤炭建设发展的指导意见》中‘12233’行业数字化发展蓝图框架，我们提出了行业数字化发展应重点做好的10方面重点工作。”王虹桥表示，优化升级煤炭数字基础设施，充分发挥煤炭数据要素作用，全面赋能现代化煤炭产业体系，培育壮大煤炭数字经济产业，完善煤炭数字技术创新体系，提升煤炭职工的数字素养和技能，增强行业网络、数据安全保障能力，提升煤炭公共服务数字化水平，构筑煤炭数字化发展生态体系。

王虹桥说，“数字煤炭”建设发展的核心目标应当是：助推企业创造价值、提升效益，助力行业健康高质量发展，保障国家能源安全。推动“数字煤炭”建设发展需要全行业共同努力，重点围绕“提效、保安、增康”目标开展工作。其中，“提效”指以提高价值效益为导向，通过推进数字技术与煤炭产业链深度融合，实现管理升级提效、生产优化提效、产业数字化增效；“保安”指以保障国家能源安全为核心，通过数字技术赋能，保障企业生产安全、运营管控安全、网络与数据安全；“增康”指以推动全行业健康高质量发展为目标，通过数字化转型升级，增进企业体制健康、发展模式健康、生产系统健康、职工职业健康。

中国煤炭工业协会会长梁嘉琨表示，智能化建设和数字经济是一场革命、一门科学，也是一次历史的机遇，更是一项系统的工程，与煤炭行业深度融合仍有一段艰难的路程，要更加注重理性规划，加强政策研究，做好因地制宜，注重应用效率。中国煤炭工业协会将支持指导服务煤炭行业企业智能化建设和数字经济发展，同全行业一起不断厚植助力国民经济发展的自觉、取得跨越式变化的自信，最终以智能化建设和数字经济发展实现中国煤炭行业的自强。

(责编：罗知之、吕骞)

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