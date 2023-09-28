人民网北京9月28日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，9月27日，全国铁路发送旅客1134万人次，铁路运输安全平稳有序。9月28日，铁路迎来中秋国庆黄金周节前客流小高峰，全国铁路预计发送旅客1550万人次，开行旅客列车12386列，其中加开临时旅客列车1776列。

为应对节前客流高峰，各地铁路部门最大限度挖掘运输潜力，统筹运用近期新开通的高铁线路，加大热门方向和重点区间运力投放，提升服务品质，努力满足旅客群众出行需求。

哈尔滨局集团公司增开哈尔滨至北京、天津、牡丹江、齐齐哈尔等方向旅客列车119列，部分车站和列车已开始供暖 。

沈阳局集团公司增开临时旅客列车172列，其中夜间高铁26列，对大连至北京、大连至长春、沈阳至赤峰等方向85列动车组列车重联运行。

太原局集团公司增开动车组列车51列、普速列车33列，重联动车组42列，共增加7.24万个席位。

济南局集团公司在济青高铁、日兰高铁、石济客专、青盐铁路等线路增开多趟夜间高铁。

郑州局集团公司加开郑州至北京、上海、杭州、广州、深圳等方向旅客列车48列，组织党员服务队、青年志愿者深入部分车站帮扶重点旅客，引导旅客便捷换乘。

武汉局集团公司增开武汉至广深、北京等方向的夜间高铁43列，对武汉至上海、杭州、温州、成都、重庆、青岛等方向的46列动车组列车重联运行。

成都局集团公司在西成高铁、贵广高铁、成渝高铁、成绵乐高铁增开动车组列车45列，增开綦江东、荣昌北站至江北机场站动车组列车4列，方便旅客空铁换乘。

南宁局集团公司在贵广高铁、南广高铁开行夜间高铁30列，增开南宁至张家界、郑州间，湛江至昆明间普速旅客列车6列。

乌鲁木齐局集团公司开行“新东方快车”旅游专列，为旅客假日期间环游南北疆提供更多选择。

从铁路12306售票系统火车票预售情况来看，10月1日至4日，广州至南宁、上海至北京、西安至太原、西安至兰州、武汉至深圳、成都至昆明、武汉至上海、济南至北京等方向火车票相对充足，暂时未买到火车票的旅客朋友，可选择错峰出行或候补购票、中转换乘，同时及时关注各地增开列车信息，第一时间购票。

铁路部门提示，利用互联网或手机客户端购票的旅客，铁路12306网站（含手机客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，且不收取任何附加费用，请广大旅客朋友通过官方渠道购票，保护自身合法权益和个人信息安全。国庆黄金周铁路客流大，请旅客朋友合理安排行程，预留充足时间进站乘车，严格按规定携带随身物品，旅途中加强自身健康防护，做到文明出行，共同维护良好旅行环境。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经