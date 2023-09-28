人民网北京9月28日电 （记者马天翼）近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进俄罗斯莫斯科。莫斯科是俄罗斯政治、经济、科技、文化中心和最大的交通枢纽。位于市中心的克里姆林宫宏伟壮丽，与之毗邻的红场，游人如织，其地面独特，由条形石头铺成，四围均是俄罗斯著名历史建筑物。

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