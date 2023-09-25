人民网北京9月25日电 （欧阳易佳）据国家林草局消息，河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战近日正式启动，这是继科尔沁和浑善达克沙地歼灭战、黄河“几字弯”攻坚战后，启动的第三大战役，标志着三大攻坚战全面展开。

国家林草局相关负责人介绍，阻击战以“防风、阻沙、控尘”为治理目标，聚焦“风、沙、尘”的源区和路径区，在重点风沙口、流沙入侵地、绿洲防护缺口等重点区域，部署实施14个重点项目，层层设防、步步为营，构筑起点线面结合、多廊多屏交织、防治用全链条阻击的主体框架，坚决打赢河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战，打造“一带一路”干旱区荒漠化防治示范样板。

“在全面保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠地区建设光伏风电基地，稳步推进光伏风电产业和防沙治沙融合发展，助力碳达峰碳中和目标。”该负责人说，应强化依法防治，加强沙化土地开发利用监督管理，杜绝边治理、边破坏的现象。吸引鼓励相关金融机构积极参与防沙治沙事业，创新开发有关金融产品，推动生态保护与民生产业发展相辅相成、良性循环，不断提升金融服务与绿色发展的适配性，形成多元化资金支持和投入机制。

开工现场设在甘肃省武威市民勤县。民勤县处于巴丹吉林和腾格里两大沙漠的“握手区”，三面被沙漠包围，民勤绿洲是阻止两大沙漠合拢的“楔子”。近年来，民勤县探索出一条符合民勤实际的山水林田湖草沙系统保护和一体化治理的新路子，形成了“外围封育、边缘治沙、内建林网”的全域生态治理体系，青土湖、老虎口等重点风沙口得到有效治理，干涸了半个多世纪的青土湖重现碧波，在民勤绿洲外围筑起了一道长达300公里的生态屏障，减缓了巴丹吉林沙漠流沙南移速度，阻止了巴丹吉林和腾格里两大沙漠合拢。

据悉，河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战片区气候极干旱，水资源匮乏，区域内沙漠、戈壁广布，流动沙丘约占70%，分布有塔克拉玛干、巴丹吉林、腾格里、古尔班通古特等六大沙漠和全国三分之二的风沙口，是我国北方风沙活动最为频繁、灾害最为严重的沙尘源区，是京津冀沙尘暴的国内主要策源地，是打好三大标志性战役的重点和难点地区。打赢阻击战，对推进新时代防沙治沙高质量发展具有决定性意义。