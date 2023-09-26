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政策实施首日，存量首套房贷利率批量下调如何落地？

吴雨、李延霞
2023年09月26日09:18 | 来源：新华网
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原标题：政策实施首日，存量首套房贷利率批量下调如何落地？

　　自9月25日起，包括四大行在内的多家银行开始批量下调存量首套房贷利率。在政策实施首日，银行各项工作落地情况如何？具体操作流程是否便捷？能给多少借款人带来利好？来听听借款人的感受和银行人士的回应吧。

　　当日下调当日生效

　　25日8时起，已有不少建设银行的客户通过手机银行App或小程序等渠道，查询到自己房贷利率调整的结果了。

　　“我常年在外跑运输，不能随时到银行办理业务，批量调整对我来说挺方便的。”在河北石家庄一家运输公司工作的冯先生说，银行客户经理已经教会他如何通过手机银行查看调整情况。

　　记者从建行等多家国有大行了解到，符合条件的贷款将于9月25日统一完成利率调整，调整后的利率当日立即生效。

　　“9月25日房贷批量调整，正赶上10月我的房贷利率重定价。银行客户经理说下月房贷按最新利率4.2%执行，月供可减少1000多元，一年下来能节省12000多元呢。”济南市民潘先生告诉记者，这次调整后，房贷利率下调至贷款市场报价利率（LPR），直接降低了108个基点。

　　8月31日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发文，允许商业银行降低符合条件的存量首套住房贷款利率。随后，多家银行发布公告，将于2023年9月25日起批量下调存量首套住房贷款利率，并明确操作细则。

　　中国人民银行货币政策司司长邹澜日前介绍，在政策实施首日，预计超过九成符合条件的借款人可在第一时间享受政策红利。大部分符合要求的存量首套房贷利率将降至LPR，2022年5月以后发放的将降至LPR减20个基点。

　　记者从农业银行了解到，目前农行存量个人住房贷款中，首套房贷款占比超九成，其中符合批量下调条件的占比近七成。下调后，大约95%符合批量下调条件的存量房贷可降至LPR。

　　上海普陀金茂府项目，周末咨询者众多。新华社记者郑钧天 摄

　　“二套转首套”可线上申请

　　“存量房贷利率调整，加上北京执行‘认房不认贷’，这两大利好政策能帮我节省月供近2000元。”在北京工作多年的刘先生告诉记者，由于曾在外地贷款买过房，2019年他按照二套房贷利率政策办理了贷款。按照最新政策，在北京仅有一套住房的他可通过工行手机银行线上申请“二套转首套”，一旦核实通过，他的房贷利率可降到LPR，降低了108个基点。

　　工、农、中、建四大行均表示，“二套转首套”经认定符合首套房标准的，将于2023年10月25日起进行批量调整。这意味着，原来“认房又认贷”政策下的购房者，有机会通过“二套转首套”享受政策利好。

　　工行相关人士介绍，该行支持通过线上线下渠道受理借款人“二套转首套”利率调整申请。借款人可自9月25日起通过手机银行“存量房贷利率调整”功能“一键申请”。考虑到住房贷款“因城施策”，工行将按区域提供差异化“首套住房贷款证明材料”操作指引，便于客户快速在线自助完成申请。

　　记者了解到，对于要进行利率定价转换的客户，四大行也开通了线上线下渠道，便利客户提出申请。当初选择基准利率定价、固定利率贷款的借款人将获得重新选择的机会，将贷款转换为以LPR为定价基准的浮动利率后进行调整。

　　邹澜表示，存量房贷利率调整预计于10月底前完成。中国人民银行将继续密切关注市场动态，维护好市场竞争秩序，推动存量房贷利率调整工作平稳有序落地。

　　银行让利缓解提前还款压力

　　据业内人士估算，存量首套房贷利率调整后，逾4000万户、上亿居民的财务负担会有明显下降，平均降幅约为0.8个百分点。“下调存量首套房贷利率，不可避免地会对银行利息收入带来一定影响，银行净息差将进一步承压。”东方金诚首席宏观分析师王青说。

　　中信银行副行长谢志斌曾透露，中信银行个人住房按揭贷款规模约9500亿元，其中利率高于新增贷款利率的存量房贷规模约6000亿元。预计存量房贷利率每降低10个基点，将会对该行房贷收益产生约6亿元的影响。

　　尽管如此，多家大行仍积极批量调整存量首套房贷利率，中小银行也陆续参照国有银行制定并发布实施细则。

　　建行相关人士表示，此次调整将会对商业银行的利息收入及净息差产生一定压力，但同时也会从一定程度上缓解按揭贷款的提前还款需求，有助于规范住房信贷市场秩序，推动房地产市场平稳健康发展。

　　“知道存量首套住房贷款利率将下调后，我果断取消了提前还款申请，把原本要归还农行的40万元作为后续企业经营的重要资金。”在湖南永州买房的欧阳先生告诉记者，他曾于8月向银行申请提前归还房贷，但得知当前5.035%的房贷利率将下调至4.3%后，立马取消了9月中旬正式还款的预约。

　　邹澜表示，本次政策调整利好是中长期的，可持续为近几年以较高利率贷款买房的家庭减少支出，支持提升居民消费能力，促进消费增长。

(责编：申佳平、陈键)
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