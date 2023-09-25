人民网北京9月25日电 （记者栗翘楚）近日，在第六届中国—阿拉伯国家博览会隆重召开之际，由中国贸促会、宁夏回族自治区人民政府主办，中国国际商会、宁夏贸促会承办，中华全国工商业联合会支持的中外企业家宁夏行暨产业对接会与第五届中国—阿拉伯国家工商峰会在宁夏银川同期举行。峰会期间，在项目签约环节，参会各方在新能源、智能制造、数字农业、大数据存储等领域达成合作项目18个，签约金额约300亿元。

中国贸促会会长任鸿斌表示，中阿工商峰会是中阿工商界加强交流合作的重要机制性平台。长期以来，中国贸促会与阿盟秘书处、阿拉伯农工商会总联盟、阿盟各成员国对口机构保持密切合作，建立了中阿联合商会、中阿商事调解中心等一系列合作机制，举办了一系列经贸交流活动，过去五年受理涉阿调解案件近300件。当前，中国正在推动制造业高端化、智能化、绿色化发展；阿方致力于探索经济多元化，走出一条经济、民本、绿色的工业化新路。希望双方企业巩固能源、基础设施建设等传统合作，拓展绿色低碳、健康医疗、数字经济、高新技术等合作新增长点。

银川市政府副市长陈艳菊表示，银川致力于推进高水平开放，大力发展开放型经济，高度重视与外资企业合作，多家全球知名企业在银川落地。当前，全市上下正全面实施强首府战略，加快建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区示范市，聚力发展“三新”产业，全力打造“两都五基地”，同时也在谋篇布局氢能、储能、人工智能“三能”未来产业，培育壮大光电产业、半导体产业、机械制造、数字经济、文化旅游等新兴产业，希望广大企业家来银川投资兴业，谋划重大项目、深耕银川市场，携手合作共赢。

随后，石嘴山市推介了精细化工、多元合金、现代物流、光伏等产业，吴忠市推介了绿色食品、奶产业，固原市推介了文化旅游、现代纺织、特色农产品等产业，中卫市推介了电子信息、大数据、云计算、枸杞等产业。

据悉，本次“宁夏行”活动旨在搭建中外企业与宁夏协同发展、优势互补、深度融合的平台，通过精准对接和专题考察等方式，让国内外企业家深入了解宁夏产业基础、投资政策及营商环境，谋求项目合作，实现共赢多赢，扩大提升宁夏对外开放和投资合作水平，助推宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区。

(责编：罗知之、高雷)

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