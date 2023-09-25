人民网北京9月25日电 （记者车柯蒙）9月25日，税务部门再曝光5起涉税案件，包括1名影视工作从业者和1名财税中介人员因偷逃税被处罚，多部门联合依法查处1起骗取出口退税团伙案件，1家加油站虚假纳税申报被处罚，1户企业因虚开增值税专用发票并违规适用增值税加计抵减政策被查处。5起案件具体情况如下：

厦门市税务局稽查局依法对影视制片人栾慧青偷逃税案件进行处理。前期，厦门市税务部门通过分析发现栾慧青存在涉税风险，经提示提醒、督促整改、约谈警示后，栾慧青仍整改不彻底，依法对其开展了税务检查。经查，栾慧青在2018年至2021年期间通过提供影视制片等服务取得劳务报酬收入，并将其转换为本人实际控制个人工作室的经营所得偷逃个人所得税28.81万元。

在税务检查过程中，栾慧青积极配合税务机关如实提供资料。综合考虑上述情况，厦门市税务局稽查局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，对栾慧青追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计50.75万元。厦门市税务局稽查局已依法向栾慧青送达《税务处理决定书》《税务行政处罚决定书》，栾慧青已按规定缴清税款罚款及滞纳金。

湖北省武汉市税务局稽查局依法对财税中介人员李薇偷逃税案件进行处理。近期，湖北省武汉市税务局稽查局根据相关部门转办线索，发现财税中介人员李薇（网名“李薇薇”）涉嫌偷逃税款，在相关税务机关配合下，依法对其开展了税务检查。

经查，李薇在2019年至2021年期间通过网络直播和线下培训取得收入，采取虚假申报手段偷逃个人所得税33.75万元。武汉市税务局稽查局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规规定，对李薇追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计58.8万元。武汉市税务局稽查局已依法向李薇送达《税务处理决定书》《税务行政处罚决定书》，李薇已按规定缴清税款罚款及滞纳金。

天津市多部门联合依法查处一起骗取出口退税团伙案件。为确保出口退税政策落实到位，助力稳外贸促发展，天津市税务、公安、海关、人民银行等部门联合依法查办天津明汇科技有限公司、天津铭鑫电子有限公司骗取出口退税案件。

经查，上述两户企业通过“道具”出口、走私黄金等手段假报出口，骗取出口退税。天津市税务部门依据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定，追缴其骗取的出口退税8258.12万元，并将案件移送公安机关。目前，天津市检察机关对其中6名犯罪嫌疑人提起诉讼，法院正在审理中。

贵州省税务部门依法查处一起加油站偷税案件。近期，贵州省税务局稽查局根据相关部门移送线索，指导黔西南州税务局稽查局依法查处了兴仁市团坡加油站偷税案件。

经查，该加油站通过更换加油机主板、删除经营管理软件平台数据、设置“两套账”等手段隐匿销售收入，进行虚假纳税申报，少缴增值税等税费418.09万元。黔西南州税务局稽查局依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》等相关规定，对该加油站依法追缴少缴税费、加收滞纳金并处罚款，共计831.96万元。

云南省曲靖市警税联合依法查处一起虚开增值税专用发票并违规适用增值税加计抵减政策案件。云南省曲靖市警税联合依法查处了云南华实通业商贸有限公司虚开增值税专用发票并违规适用增值税加计抵减政策案件，抓获犯罪嫌疑人2人。

经查，该公司通过签订虚假销售合同，在没有真实业务交易的情况下，涉嫌接受虚开增值税专用发票206份，价税合计金额2194.29万元；通过取得虚开的增值税专用发票抵扣进项税额252.44万元，违规加计抵减25.24万元。同时该公司涉嫌对外虚开增值税专用发票566份，价税合计金额5141.02万元。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

(责编：罗知之、高雷)

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