人民网记者 车柯蒙

继9月16日税务部门曝光4起涉税违法案件，9月25日，税务部门再曝光5起涉税案件，包括1名影视工作从业者和1名财税中介人员因偷逃税被处罚，多部门联合依法查处1起骗取出口退税团伙案件，1家加油站虚假纳税申报被处罚，1户企业因虚开增值税专用发票并违规适用增值税加计抵减政策被查处。

在近期演艺明星、网络主播偷逃税案件曝光后，税务部门再次曝光一起影视工作从业者偷逃税案件，表明了税务部门对相关领域涉税违法行为零容忍的态度，传递了税务部门持续加强对文娱领域和网络直播从业人员的税收监管，对偷逃税等涉税违法犯罪行为依法处理、严厉打击的明确信号。

今年以来，税务部门已公开曝光了8起文娱领域、网络直播行业偷逃税案件。无论是偷逃少缴税款超千万的网络主播、有一定影响力的明星艺人，还是偷逃税款金额不大的演艺界人士、知名度不高的小主播，只要逾越法律界限都受到了处罚，彰显了税务部门持续打击相关领域偷逃税行为的高压态势。

据了解，早在2021年底，税务部门总结了有关领域税收监管的做法，已经形成了先提示提醒，再督促辅导，后予以约谈警示，对警示后仍拒不配合整改的依法进行立案稽查，对立案案件选择部分情节严重、影响恶劣的在查处后公开曝光的“五步工作法”，可以说是兼具温度和力度。此次曝光的这位影视工作从业者在税务部门提示提醒、督促整改、约谈警示后，仍整改不彻底，抱有侥幸心理，依法受到严肃查处，也是咎由自取。

依法纳税不仅是每个公民的基本义务，更是公众人物应尽的社会职责。税法权威不容侵犯，以身试法只能自毁前程。无论名气大小、流量高低，都应该树立依法诚信纳税理念，承担起相应的社会责任，自觉履行诚信纳税义务。

值得关注的是，本次曝光的案件中有一起是财税中介人员因偷逃税被处罚案件，其采取虚假申报手段偷逃个人所得税，被立案处罚。

近年来，税务部门陆续实名曝光了一些涉税中介违规典型案例，这些案例大多都是涉税虚假宣传信息，歪曲解读税收政策，误导社会公众，甚至教唆或直接实施偷逃税行为，扰乱正常税收秩序，侵犯了纳税人缴费人的合法权益，也妨碍了市场公平竞争。税务机关持续加大力度打击涉税中介机构违法案件并予以曝光具有重要的普法意义。

本案也给涉税中介从业人员敲响警钟。涉税中介从业人员是涉税专业服务的提供者，不仅应依法依规执业，更要坚持底线思维，诚信纳税。税务部门曝光相关案例，意在提醒广大涉税中介从业人员要增强自律意识，恪守职业道德，认真履行社会责任，加强行业自律和审核把关，带头严守国家法律法规，凭借专业优质的服务、诚信纳税，树立行业良好形象，否则必将受到法律的严惩。

此次曝光的案件类型还有涉及虚开发票、偷逃税、骗取出口退税、骗取税费优惠政策等，充分体现了税务等部门对各类涉税违法犯罪行为“露头就打”、严惩不贷，以公正监管促公平竞争，为铤而走险的不法分子再次敲响警钟。

企业的健康发展离不开法治公平的营商环境。税务部门始终重视一手抓持续优化税费服务，一手抓严厉打击恶意偷逃骗税等违法行为，加强对各类享受税费优惠政策企业的税费服务和税收监管。

业界认为，一系列涉税典型案件的曝光，体现出税务部门针对各种类型的偷逃税行为开展全方位精确化打击和规范化治理，规范税收经济秩序，维护社会公平正义的决心。无论经营主体还是自然人纳税人，都应诚信纳税，否则将自食其果。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经