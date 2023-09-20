原标题：杭州亚运会飘着数字技术“一朵云”

◎本报记者 江 耘 何 亮

9月19日是杭州亚运会的首个比赛日，足球、板球、排球、沙滩排球4个项目正式开赛。赛场精彩画面向全亚洲乃至全球观众进行实时云上转播。同时，当天比赛所有成绩数据均通过亚运的“一朵云”，从赛场传递到信息技术指挥中心，再通过指挥中心传递到全球各地。值得一提的是，赛事信息发布仅需5—6秒钟，这是全球所有综合性运动会上最快捷、最实用的成绩发布。

6天前，赛事成绩发布系统（英文）正式上线，标志着全球历史上首届云上亚运会赛事系统100%全面上云。

“通过赛事核心系统的上云，让赛事管理更加清晰，赛事信息发布更加及时。”9月19日，杭州市委常委、副市长，杭州亚运会赛事总指挥部信息技术指挥中心指挥长胥伟华在亚运会主媒体中心如是说。

“最强大脑”让杭州亚运会更加智能

杭州作为一座创新之城、数字之城，对“智能亚运”的办赛理念自始至终一以贯之。

胥伟华认为，杭州亚运会赛事核心系统就是杭州亚运会的神经中枢，也是提供科技亚运的最强大脑。

杭州亚运会赛事核心系统由阿里云支撑，采用云计算作为亚运会算力基础设施，从底层支持赛事系统群，向上支撑云上转播、亚运钉等智能应用，实现核心系统和应用服务的云上打通，为亚运各类智能应用提供云底座支持。

阿里云相关技术负责人介绍，杭州亚运会核心系统在云原生技术底座上实现了系统通和数据通，与传统数据中心相比，不仅缩短了应用开发和部署时间，而且避免了传统模式下软硬件资源难以共享的问题。

据了解，杭州亚组委基于云原生技术底座专门构建了数字化、智能化的高水平指挥平台，除此之外，围绕智能、安全、实用的目标，还相应构建了6个专项平台，包括通信网络和无线电的专项平台，围绕办赛、参赛、观赛的专项平台等。

“这些数字化平台为我们提供了全面的感知、全程的掌控和多维调度、高效指挥的决策辅助。”胥伟华表示，包括杭州亚运会开幕式主场馆在内的12个场馆都配备了智慧大脑，均基于数字孪生技术构建了3D模型，结合物联感知技术，指挥中心可对场馆各项运行数据进行实时采集、直观呈现。

国际奥委会官员和专家在现场考察过杭州亚运会最强大脑后给予了高度评价。他们认为，国际奥委会想做的事情，在杭州亚运会上得到了实现。

“最快网络”让8万人共同传递历史时刻

9月23日晚上，杭州亚运会开幕式将正式举行。届时将有8万人在现场观看开幕式。特别是主火炬被点燃的那一刻，大多数观众会通过手机记录这一历史时刻，并分享到互联网上。

如何保障数万名现场观众快捷、顺畅地分享历史时刻？胥伟华介绍，杭州亚运会用上了5.5G网络，这是目前世界上最快、最好用的网络。

杭州亚运会开闭幕式场馆“大莲花”面临巨大网络压力，通信保障部门选择依托16度窄波束赋形天线，构建5G多频插花和DMM韧性网络，实现超密和弹性组网，可满足8万用户业务感知无损。

如何具体实现？主要利用AI算法智能预测话务趋势，结合网元创新特性，实现赛前、赛中、赛后分时段的干扰弹性、容量弹性、覆盖弹性，可将体验速率提升5倍、调度效率提升30%。

记者了解到，为了提升0.5G的网络，杭州亚运会多个场馆还采用了智能超表面技术，通过透明屏蔽膜、增透膜覆盖在场馆表面，来提升通信效率。

中国电信集团有限公司副总经理王国权介绍，他们综合运用5G光宽双千兆、人工智能、云计算、大数据等信息化最新技术，为杭州亚运会架设通信基础设施，保障网络信息安全，提供智能应用服务。

最“黑”科技让世界共享亚运精彩

东京奥运会赛事转播采用了索尼公司的最新技术，杭州亚运会赛事转播采用什么技术呢？

“我们首次采用了基于自主标准的AVS3的8K超高清电视广播与智能信息发布系统技术。”胥伟华介绍，该发布系统是一种面向8K超高清视频的高效压缩技术和面向播出安全的视频加密与智能内容对比技术，由中国科学院和北京大学团队经过多年研发形成的，核心芯片从设计到制造都是自主完成，形成了中国技术的新优势，为全世界的电视高清转播提供了中国方案。

记者还了解到，杭州亚运会也是首届采用云上转播的亚运会，预计将在云上传输最大60路高清和超高清信号，总计超5000小时时长。

与传统卫星转播模式相比，云转播带宽从Mbps提升至Gbps，极端情况下，甚至可扩容至TB级别，相当于用一秒钟传输完500部高清电影。云上转播超越带宽和线下设备限制，可提供更丰富的画面信号和剪辑方式。即使没有卫星接收设备的中小型转播媒体，也能在云上获取节目，实时在线剪辑当地专属的比赛画面。

“我们期待为来自世界各地的人们提供最好的亚运会。”胥伟华说。

（科技日报杭州9月19日电）

(责编：罗知之、杨迪)

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