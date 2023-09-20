人民网北京9月20日电 （记者任妍）9月19日，以“知识产权支持全面创新”为主题的第十二届中国知识产权年会在济南开幕。山东省省长周乃翔，国家知识产权局局长申长雨，世界知识产权组织副总干事王彬颖，济南市市长于海田出席开幕式并致辞。

第十二届中国知识产权年会开幕式现场。主办方供图

周乃翔表示，知识产权制度是激励创新的催化剂，也是经济发展的加速器。本届年会为扩大知识产权交流合作搭建起高端平台，对推动科技创新、高质量发展具有重要促进作用，山东将以本届年会为契机，进一步加强同各方在科技创新、知识产权保护和运用等领域的交流合作，让合作创新成果更好造福人民。下一步，山东省将进一步完善知识产权高价值创造、高效益转化、高水平保护政策措施，加快建设制度完善、创新活跃、保护严格、运用高效、服务便捷的知识产权强省。

申长雨指出，今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是中国知识产权事业发展非同寻常的一年。本届年会，是深入贯彻党的二十大精神的具体行动和实际举措，希望与会嘉宾围绕年会主题，深化合作交流，让知识产权更好激发创新活力，让创新创造更好驱动高质量发展，服务现代化强国建设。

王彬颖指出，今年是产权组织与中国合作五十周年，双方开展了一系列重要活动，充分彰显了中国政府对知识产权工作及与产权组织合作的重视和支持。目前，中国已经成为全世界重要的科技创新与创造推动引擎，这离不开中国政府对知识产权战略的高度重视，以及中国知识产权制度和政策的不断完善与进步。

“近年来，济南深入实施知识产权强市战略，始终把知识产权作为推动经济社会高质量发展的强大引擎。济南将以本届年会为契机，进一步促进知识产权创新创造、有效保护、运用转化，加快推动知识产权工作再上新台阶，为知识产权强国建设作出济南贡献。”于海田表示。

值得关注的是，年会期间，中国国家知识产权局和世界知识产权组织在济南联合举办了地理标志国际交流会，来自中国国家知识产权局相关部门和部分省区市知识产权管理部门负责人、世界知识产权组织、非洲知识产权组织，以及非洲有关国家知识产权局的嘉宾围绕知识产权促进经济发展与乡村振兴进行了深入研讨。

据悉，本届年会共设置1个主论坛和13个分论坛，主题涵盖知识产权法治建设、保护、运用、服务、国际合作等工作，同时设置了国际专利与商标产品与服务展区和地理标志展区，集中展示全球知识产权服务最新产品，以及中欧地理标志互认互保产品和地理标志运用促进工程成果等。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经