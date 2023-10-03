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中国科学家曾获诺贝尔奖这一奖项，新获奖者公布

2023年10月03日08:42 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国科学家曾获诺贝尔奖这一奖项，新获奖者公布

据诺贝尔奖官网消息，北京时间10月2日下午，2023年诺贝尔生理学或医学奖率先揭晓，科学家Katalin Karikó和Drew Weissman获奖，以表彰他们在核苷碱基修饰方面的发现，这些发现使针对新冠感染的有效信使核糖核酸(mRNA)疫苗的开发成为可能。

生理学或医学奖是2023年诺贝尔奖公布的第一个奖项。作为与人类生命健康息息相关的奖项，在过去一百多年间，该奖项见证了人类生物和医学领域的发展，记载了诺奖得主们同疾病和死亡作斗争的探索研究。

生命变得更美好

这些发现让无数人获益

“新的发现使生命更美好。”在诺贝尔生理学或医学奖的奖章上，刻着这样一句话，这也是该奖项的意义所在。

多年来，诺贝尔生理学或医学奖的得主们孜孜探索，研究成果涵盖生理学、遗传学、生物化学、代谢学及免疫学等诸多领域，推动着世界医学进步，造福着人类社会。

疟疾，是世界上最主要的高死亡率传染病之一。而青蒿素的发现，为世界带来了一种全新的抗疟药。2015年，中国科学家屠呦呦因此获得诺贝尔生理或医学奖。

诺贝尔奖委员会委员、瑞典卡罗琳斯卡医学院教授汉斯?弗斯伯格曾对此作出高度评价：“上世纪60至70年代，屠呦呦在中国参与了抗疟新药的研发工作。青蒿素的成功提取引发抗疟新药品的研发，挽救了成千上万人的生命。”

癌症被认为是夺走人类健康的可怕“杀手”，每年都有数百万人因此丧命，抗癌策略的研发往往备受关注。也正因如此，2018年的诺贝尔生理学或医学奖被授予美国科学家詹姆斯?艾利森和日本科学家本庶佑，以表彰其在癌症免疫治疗方面所做的贡献。评奖委员会指出，两名科学家“松开”了人体的抗癌“刹车”，让免疫系统能全力对抗癌细胞，“现在已彻底改变了癌症疗法”。

肝炎也是全人类共同面临的一大健康威胁。2020年，三名科学家哈维?阿尔特、迈克尔?霍顿和查尔斯?赖斯，因对发现丙型肝炎病毒做出决定性贡献，而获得诺奖。诺奖官方网站指出，丙型肝炎病毒的发现，不仅揭示了一些慢性肝炎病例的病因，同时也让针对丙型肝炎病毒进行血检和研制抗病毒药物成为可能，拯救了数百万人的生命。

“数”说诺奖

他们被视为“真正的巨人”

诺贝尔奖官网数据显示，自1901年以来，诺贝尔生理学或医学奖已颁发了113次(截至2022年)，共有225人获奖，包括12名女性。其中1915年、1916年、1917年、1918年、1921年、1925年、1940年、1941年和1942年并未颁发。

除战争影响外，诺贝尔基金会的章程规定解释说：“如果提名的成就未达到诺贝尔奖标准，奖金将被保留到下一年。如果下一年依然没有符合规定的获奖者，奖金将会存入基金会储备资金中。”

细数诺贝尔生理学或医学奖颁奖史，迄今最年长的得主是美国生物学家、发现肿瘤诱导病毒的裴顿?劳斯，他于1966年获奖时已87岁高龄。最年轻的得主是加拿大医生弗雷德?班廷，他因发现胰岛素于1923年获奖，时年32岁。

还曾有过两对“夫妻档”同时获奖：美国科学家卡尔?科里、格蒂?科里夫妇因发现糖代谢中的酶促反应，共同获得1947年诺贝尔生理学或医学奖；2014年生理学或医学奖得主中，挪威科学家梅-布里特?莫泽和爱德华?莫泽也是夫妻。

1959年获奖的阿瑟?科恩伯格和2006年获奖的罗杰?科恩伯格则是一对“父子兵”。罗杰?科恩伯格获奖时感慨说，自己至今还记得年幼时，跟随父亲去斯德哥尔摩领奖的情形。他还表示，“我一直仰慕他(父亲)的工作以及在我之前其他许多人的工作”，他们是“真正的巨人”。

因著作《梦的解析》而世界闻名的奥地利神经学家、精神分析学创始人西格蒙德?弗洛伊德，则是资深的“陪跑者”，曾32次获得提名，但从未获奖。(甘甜) 

(责编：杨虞波罗、李源)
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