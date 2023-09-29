人民网北京9月29日电 （记者许维娜）今年中秋、国庆的巧遇，形成了8天的“超级黄金周”。从各平台火爆的预订数据来看，在探亲游、出境游、亚运游等多重需求交织下，假期文旅市场热度一路上扬，大众出游高峰期即将到来。

国铁集团数据显示，9月13日至23日，铁路已累计发售中秋国庆期间火车票2.17亿张。民航局预测，假期期间将有2100万余名旅客乘飞机出行，预计保障航班13.7万班，日均超过1.7万班。

近日，文化和旅游部召开2023年第三季度例行新闻发布会。会上，对于即将到来的中秋国庆假期，文化和旅游部重点开展三项工作：丰富文化和旅游产品供给、完善产业高质量发展的政策环境以及开展文化和旅游惠企乐民活动。文化和旅游部将着力提升节日期间文化和旅游产品供给质量，推动文化和旅游产业加快恢复，更好满足人民群众对美好生活的向往。

文化和旅游部产业发展司副司长马力表示，下一步文化和旅游部将着力从发展新型业态、创新文旅场景、提升出游体验等方面深入推进文旅产业，延续旅游市场良好发展态势。

事实上，为抓住此次“超级黄金周”的出游热潮，全国多地在确保假日文旅市场安全有序的情况下，还推出了更多创新玩法和促销活动，不断培育文旅消费新场景。据记者梳理发现，海口市、广州市、南京市等多个旅游热点城市已相继推出了更多创新文旅活动。

记者从海口市旅游和文化广电总局获悉，9月27日，正式开启的海口旅游景区联合营销活动，推出了“漫游海口”金牌导游解锁海口国庆假期五大旅游线路，包括美丽乡村游、生态文化体验游、网红打卡点游、美食探店游、度假区休闲自在游等。

近日，广州市文化广电旅游局印发《“十一黄金周 快乐到广州”广州文旅中秋国庆假日系列活动方案》提出，9月28日晚，发放2023年新一轮广州文旅消费券，总金额超过1000万元，有效期将覆盖整个国庆假期。同时，广州博物馆将推出城墙夜色迎中秋，沉浸式现场版“穿粤记”游戏活动。广州塔到琶醍段长达1314米的珠江边，将举办“1314阅江幸福路”打卡活动，珠江琶醍啤酒文化创意艺术区将举办中秋古风灯会活动。

记者从南京市文化和旅游局了解到，9月28日晚，“夜泊金陵，万物鼎新”2023南京市夜间文旅消费促进暨第四届笪桥灯市点灯仪式在熙南里拉开帷幕，发布130余场南京文旅金秋演出季活动，推出“小摊夜食”文旅消费手绘地图，发放第五批次南京文旅消费“文化小店”消费券，通过联动文旅消费新场景，解锁多元文化体验。

“当前文化和旅游市场恢复势头强劲，各地文化和旅游部门要精心组织保障，确保假日市场健康平稳有序。”文化和旅游部党组书记、部长胡和平强调，要丰富产品服务供给，组织开展丰富多彩的群众性文化活动、演出演播活动，丰富旅游产品、创新旅游体验。让人民群众、广大游客过一个欢乐祥和的中秋、国庆佳节。（实习生张思锐对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)

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