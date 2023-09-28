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如何破解乡村金融难题 业界：建立社会价值与商业价值“双重目标”乡村金融生态

2023年09月28日20:39 | 来源：人民网
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人民网北京9月28日电 （记者杜燕飞）日前，在2023中国普惠金融国际论坛暨数字经济开放研究平台学术峰会上，中国人民大学中国普惠金融研究院发布《中国普惠金融发展报告（2023）》（以下简称《报告》）。《报告》提出，金融支持是乡村振兴的必要条件，但现有的金融体系对于满足乡村主体的多种金融需求、形成市场的良性竞争等还有很多困难，建议建立具有社会价值与商业价值“双重目标”的乡村金融生态，破解乡村金融的一系列难题。

中国普惠金融研究院副院长莫秀根说，建立社会价值与商业价值“双重目标”乡村金融生态的前提，是要认识到现有的农村在家庭收入构成、居民生产生活场景等方面都已经发生了巨大的变化，乡村金融并不等同于“三农”金融，而是需满足大到基础设施建设、小到家庭消费等更大范围、更多种类的金融需求，并担负起相应的社会责任，找到不可替代的自身定位。

《报告》建议，对具有“双重目标”的金融机构进行法律认定并差异化监管，建立科学的评价体系识别真正有“真正目标”性质的金融机构，对于包含“社会责任”使命的金融机构，对其发展给予更包容的态度，在普惠金融试验区探索乡村金融机构实现“双重目标”的路径，制定财税等配套政策鼓励此类机构发展。

中国人民大学农村经济与金融研究所常务副所长马九杰表示，乡村具有多功能性，除了农产品商品性产出之外，还有生态服务、景观、农耕文化传承等功能，需要建立健全相关制度，促进农业非商品性功能的价值开发、价值实现，在此基础上开发针对乡村多功能性的金融产品和服务。

中国人民大学财政金融学院教授瞿强认为，乡村金融尽管需要承担社会责任，但在实际操作中还需符合市场化的机制。

中国普惠金融研究院院长贝多广表示，鼓励在发展乡村金融时资本应在纯商业和纯公益之间找到中间地带，用普惠金融的目标引导商业机构兼顾社会和商业，“调和”公益性资金和商业性资金，基于此，形成服务乡村的社会价值与商业价值“双重目标”金融生态体系。

(责编：罗知之、吕骞)
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