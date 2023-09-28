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9月27日全国发送旅客量超4100万人次 交通运输部多措并举满足群众出行需求

2023年09月28日20:25 | 来源：人民网
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人民网北京9月28日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，9月27日，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量4191.03万人次，环比增长10.5%，同比增长100.9%。其中，铁路发送旅客1134.2万人次，环比增长25.6%，同比增长102.9%；公路发送旅客2799万人次，环比增长5.6%，同比增长99.6%；水路发送旅客54.24万人次，环比增长4.2%，同比增长34.3%；民航发送旅客203.59万人次，环比增长8.2%，同比增长140.5%。

“今年中秋国庆假期叠加，探亲流、旅游流将高位运行，全社会人员流动量将大幅增长。”交通运输部相关负责人表示，各地交通运输部门以最大能力、最高标准、最实举措、最优服务，确保交通运输服务保障和安全生产各项任务高质量完成。

全力做好旅客综合运输组织。加强综合运输方式协同，畅通出行“最先和最后一公里”，加大旅游重点地区及景区运力投放，进一步优化农村客运组织，全方位满足群众出行需求。

铁路方面，9月27日，全国铁路发送旅客1134万人次，铁路运输安全平稳有序。9月28日，铁路迎来中秋国庆黄金周节前客流小高峰，全国铁路预计发送旅客1550万人次，开行旅客列车12386列，其中加开临时旅客列车1776列。

国铁集团相关负责人表示，为应对节前客流高峰，各地铁路部门最大限度挖掘运输潜力，统筹运用近期新开通的高铁线路，加大热门方向和重点区间运力投放，提升服务品质，努力满足旅客群众出行需求。

水运方面，今年中秋国庆双节期间，大连至烟台、大连至威海、旅顺至烟台、旅顺至龙口、旅顺至蓬莱共5条辽鲁客滚运输航线，预计投入营运客运船舶24艘，开航约128艘次，发送旅客8.7万人次，较去年增幅明显。为保障中秋国庆假期旅客出行平安畅通，辽宁、山东海事部门加强节前安全检查，开展消防、搜救应急、弃船逃生等各类演习8次，确保滚装船舶安全检查100%全覆盖。

此外，救捞系统根据航运情况及时优化调整各海区救捞力量部署，针对烟大航线客(滚)船航线部署了4艘大功率救助船，强化烟大航线、老铁山水道航线等海上安全保障；针对重点客(滚)船航线（上海长兴至横沙、舟山航线、厦金航线、两马航线）部署了4艘大功率救助船、3艘近海快速救助船、4艘基地配套工作艇、7架救助直升机、4支应急救助队；针对重点客(滚)船航线（琼州海峡航线、珠江口和惠州旅游度假区海域）部署了5艘大功率救助船、1艘近海快速救助船、2艘基地配套工作艇、3架救助直升机、2支应急救助队，全力维护人民群众生命财产安全。

(责编：罗知之、吕骞)
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