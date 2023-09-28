人民网北京9月28日电 （记者杜燕飞）今日，为深化粤港澳金融合作，促进内地与港澳经济融合发展，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、香港金融管理局、香港证券及期货事务监察委员会、澳门金融管理局决定进一步优化粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点。

具体来看，优化投资者准入条件，支持更多大湾区居民参与试点。扩大参与机构范围，新增符合要求的证券公司作为参与主体，为“南向通”“北向通”个人客户提供投资产品及相关服务。扩大“南向通”“北向通”合格投资产品范围，更好满足大湾区居民多样化投资需求。适当提高个人投资者额度。进一步优化宣传销售安排，引导金融机构为大湾区居民提供优质金融服务。

“跨境理财通”业务是指在粤港澳大湾区的内地和港澳投资者，可以通过区内银行体系建立的闭环式资金管道，跨境投资对方银行等金融机构销售的合格投资产品或理财产品。按照投资主体身份可分为“北向通”和“南向通”。2021年9月，粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点正式推出。

专家表示，粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点可支持大湾区居民个人跨境投资对方银行等金融机构销售的合格投资产品，有利于更好满足大湾区投资者多元化投资需求。

人民银行等7部门表示，下一步，内地和港澳金融管理部门将修订完善相关实施细则或业务指引，推动各项举措尽早实施。同时，根据试点情况持续优化“跨境理财通”业务，稳妥有序推进粤港澳大湾区金融市场互联互通，支持大湾区建设。

(责编：罗知之、吕骞)

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