人民网记者 乔雪峰

9月21日上午6点半，一辆满载着汽车零配件、自行车零配件、箱包等多种货物的55个集装箱列车，从石家庄出发，经二连浩特口岸出境，运往欧洲。

记者从中国铁路北京局集团公司石家庄货运中心（以下简称石家庄货运中心）获悉，今年以来，截至9月20日，该货运中心已开行中欧班列234列，12607车，运送货物20.7万吨，连续四年保持高增长率。

中国铁路北京局集团公司石家庄货运中心邯郸研发分部党支部书记张睿告诉记者，今年以来，该货运中心进一步发挥铁路运输优势，在拓发展、促交流、稳通道方面扩大机遇，为铁路部门服务于京津冀中欧班列集结中心、推动中欧班列高质量发展提供了坚实力量。

京津冀区域是我国经济发展最为活跃的区域之一，产业基础雄厚，消费需求旺盛，物流运输频繁，外贸进出口尤其是对“一带一路”沿线国家贸易增长强劲。据石家庄海关统计，2023年上半年，京津冀地区实现外贸进出口总值24595.3亿元，同比增长4.6%，高于全国外贸整体增速2.5个百分点，占全国外贸进出口总值的12.4%。

张睿表示，作为冀中南内陆地区唯一常态化发送中欧班列的铁路运输组织单位，石家庄货运中心通过采取多项措施，不断提升作业效率、强化班列作业组织，加大了中欧班列开行力度，为更多企业出口物品持续运输提供了强有力的支撑。

《京津冀协同发展规划纲要》明确河北省“三区一基地”功能定位，建设好石家庄国际陆港枢纽，形成与北京空港、天津海港并驾齐驱“第三极”陆港平台，更好地优化区域空间结构，促进京津冀一体化协同发展。

石家庄陆港集团副总经理任永昌指出，大力发展国际陆港，开行中欧班列，是河北发挥京津冀协同发展中的优势定位，努力建设面向世界、辐射全国的物流强省和临港产业强省。

石家庄国际陆港坐落于河北省石家庄市高邑县，规划占地15平方公里。据任永昌介绍，石家庄国际陆港是国家一级铁路物流基地、陆港型国家物流枢纽、国家多式联运示范工程，是河北省唯一实现常态化、图定化开行中欧班列的国际陆港，是京津冀协同发展的重点项目。

9月6日，石家庄国际陆港铁路场站首次发出开往俄罗斯莫斯科的汽车中欧班列，该班列所搭载的汽车总值3700多万元，全部为我国自主品牌，为扩大石家庄汽车市场打开了一条国际化新通道。

据张睿介绍，目前石家庄货运中心已为管内企业开通联接亚欧大陆俄罗斯、白俄罗斯等十余个国家地区的8条中欧中亚班列线路，逐步实现一天一列的装车发送目标。

(责编：杨曦、高雷)

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